Tamo Junto Aracaju: Prefeitura levará mais de 100 serviços ao bairro Olaria

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Governo (Segov), realizará no dia 22 de novembro, das 8h às 13h, a 4ª edição do projeto ‘Tamo Junto Aracaju’. Dessa vez, o evento acontecerá no bairro Olaria, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Oviêdo Teixeira.

A iniciativa, que começou em agosto no bairro Lamarão, é realizada mensalmente e tem como principal objetivo levar serviços públicos diretamente às comunidades de todas as regiões da capital.

Segundo a prefeita Emília Corrêa, a proposta tem como missão aproximar ainda mais a gestão municipal das pessoas. “O Tamo Junto Aracaju nasceu para estar ao lado da população, para levar serviços que fazem diferença no dia a dia. Nosso papel é facilitar a vida das pessoas e garantir o acesso aos direitos de forma prática. Por isso, temos investido em ampliar os serviços sociais com muita responsabilidade”, destacou.

Ao todo, 19 órgãos da gestão municipal estarão envolvidos na ação. A população contará com atendimentos médicos, vacinação, orientações sociais, atividades esportivas e culturais, doações de mudas, vacinação e microchipagem de cães e gatos, além de ações voltadas ao empreendedorismo e à empregabilidade.

Durante a 3ª edição, realizada no Centro Social Urbano (CSU) Professor Gonçalo Rollemberg Leite, no bairro José Conrado de Araújo, foram realizados 2.052 atendimentos, garantindo o acesso da população do bairro e comunidades adjacentes a direitos e serviços de saúde, cidadania, cultura, esporte, empregabilidade e bem-estar.

Confira os serviços da 4ª edição:

Secretaria Municipal da Saúde (SMS) – senha

Consultas:

Clínico Geral adulto;

Clínico Geral infantil;

Dermatologia;

Oftalmologia;

Endocrinologia;

Cardiologia.

Serviços:

Ultrassom;

ECG;

Avaliação odontológica para rastreamento de câncer bucal;

DRMAAC (orientação sobre consultas e exames);

Vacinas humanas;

Testes rápidos e sinais vitais;

Exame citopatológico;

Vacinas pets;

Ouvidoria Itinerante.

Secretaria Municipal da Educação (Semed)

Primeira Infância:

Oficina brinquedos africanos;

Oficina tecido, pintura e nó abayomi.

Orientação sobre a Educação de Jovens e Adultos;

Oficinas de Afroletramento:

Roda de capoeira;

Oficina de tranças;

Oficina de abayomi.

Roda de conversa Educação Especial:

Acolhimento às mães e crianças público-alvo da Educação Especial.

Portal da Educação;

Coordenadoria de Esportes:

Ações integradas com a Sejesp.

Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb)

Limpeza Geral de ruas;

Roçagem e capinação de ruas;

Limpeza geral de praças;

Roçagem e capinação de praças;

Podação;

Limpeza de canais;

Pintura de guias;

Coleta de lixo domiciliar antecipado no dia do evento;

Coleta seletiva com educação ambiental no dia do evento;

Cata-treco rodando no bairro no dia do evento;

Cata pneu rodando no bairro no dia do evento.

Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb)

Solicitação de tapa-buraco e limpa fossa;

Retirada de dúvidas sobre regulamentação de construções;

Contêiner climatizado, painel de led, espaço lounge, totem de simulação do app Murbia, exposição de veículos e simulador de voo de drone.

Secretaria Municipal Dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Semdef)

Orientação de transporte;

Orientação de cartão de estacionamento;

Orientação de passe livre;

Massagem de liberação miofacial;

Orientações sobre Ostomizados;

Orientações sobre Fibromialgia;

Oficina de Artes da APAE;

Apresentação do coral da ADEVISE.

Procon (Semdec) – senha

Esclarecimento de Dúvidas e Orientação Jurídica: Consumidores poderão tirar dúvidas sobre as mais variadas relações de consumo, como garantia de produtos, contratos de serviços, cobranças indevidas, problemas com compras online e direitos básicos previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Abertura de Atendimento e Reclamações: Será possível iniciar formalmente o processo de reclamação contra fornecedores de produtos ou serviços. Este atendimento é crucial para a mediação de conflitos e busca por soluções rápidas e eficazes.

Educação para o Consumo: A equipe do Procon realizará a distribuição de materiais educativos. Serão disponibilizadas cartilhas para adultos com informações detalhadas sobre os direitos e deveres do consumidor, além de “Histórias de Consumo”, um material lúdico e didático voltado para as crianças, incentivando a formação de futuros consumidores conscientes.

*O Procon Aracaju solicita que os interessados em formalizar uma denúncia observem os seguintes requisitos e tragam a documentação necessária: É indispensável ser morador de Aracaju e, portanto, deve apresentar comprovante de residência atualizado; Levar documentos pessoais (RG e CPF) e todos os documentos correlatos ao assunto da reclamação (notas fiscais, ordens de serviço, faturas, contratos, protocolos de atendimento, extratos, etc).

Defesa Civil (Semdec):

Cadastramento de voluntários Núcleos de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC);

Cadastramento nos serviços de alerta da Defesa Civil;Cadastramento de ocorrências;

Defesa Civil Quiz Infantil.

Guarda Municipal (Semdec):

Anjos azuis

Centro de treinamento

Canil

Patrulha Maria da Penha

Ouvidoria

Memorial institucional

Grupamento de motos

Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas) – senha

Cadastro Único;

Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Auxílio Moradia;

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).

Secretaria Municipal Semfaz (Semfaz) – senha

Programa de Organização de Débitos (PODE);

Orientações sobre IPTU e demais tributos municipais;

Emissão de guias e 2ª via de boletos;

Remissão de IPTU;

Esclarecimentos sobre Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e);

Apoio a empreendedores e autônomos quanto à formalização tributária.

Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT) – senha

Apresentação do grupo cones de teatro com ações educativas ao trânsito;

Ouvidoria;

Contestação de multas;

Informações sobre perícia médica para cartões de estacionamento e para passe livre; no transporte coletivo para deficientes visuais, auditivos, mentais PcDs e TEA;

Confecção de cartões de estacionamento para idosos e gestantes;

Documentações necessárias:(comprovante de residência, CPF para cartão do Idoso); Relatório médico, CPF e comprovante de residência para cartão de gestante).

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde) – senha

Parceria com o Banco do Nordeste.

Controladoria-Geral do Município (CGM) – Ouvidoria-geral

Registro de manifestações (reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações);

Abertura de protocolos de ouvidoria diretamente no local;

Acompanhamento de manifestações já registradas (consulta de andamento, orientações sobre prazos etc.);

Orientação sobre como acessar os serviços públicos e qual órgão é responsável por cada tipo de demanda;

Encaminhamento assistido para o canal correto (caso a demanda não seja da ouvidoria);

Orientação sobre direitos do cidadão em relação ao atendimento público.

Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher)

Ouvidoria da Mulher;

Orientações sobre os direitos das mulheres;

Registro de denúncia de violência contra a mulher;

Registro de demandas das mulheres da comunidade;

Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram).

Secretaria Municipal da Cultura (Secult Aju)

8h30 às 9h15 – Oficina de Teoria Musical Básica.

9h15 às 10h – Oficina de Violão e Canto Básico;

9h30 – Apresentação do Artista César Leite: Espetáculo a Morte do Matador (Obs.: Dispositivo na área externa);

10h15 às 11h – Oficina de Elaboração de Projetos e Balcão de Atendimento.

Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp)

Atividades recreativas e de lazer.

Fundação Municipal de Formação Para o Trabalho (Fundat) – senha

Orientação e Inscrição para curso de qualificação;

Cadastro de currículo para vagas de emprego;

Atendimento ao MEI (Microempreendedor individual);

Emissão do CIN (Carteira de Identidade Nacional);

Balcão de emprego;

Feira de Gastronomia e de Artesanato (todos qualificados pela Fundat);

Oficina: Para novas Consultoras – Natura e Avon.

Secretaria Municipal do Turismo (Setur)

Ativação turística com espaço interativo sobre os atrativos de Aracaju;

Dinâmica do Tangram (quebra-cabeça da cidade), premiando participantes;

Ações de valorização da história, cultura e identidade local;

Atendimento ao público com informações sobre turismo e lazer na cidade.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema)

Aju Animal: Serão ofertados 100 microchips para os tutores que tenham interesse em microchipar seus animais, e estaremos auxiliando no cadastro na plataforma para solicitações de castração e consultas;

Horto Municipal: Doação de 200 mudas, Plantio de 3 mudas;

Educação Ambiental: Brincadeiras, interações e cantigas ambientais.

