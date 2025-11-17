Tamo Junto Aracaju: Prefeitura levará mais de 100 serviços ao bairro Olaria

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Governo (Segov), realizará no dia 22 de novembro, das 8h às 13h, a 4ª edição do projeto ‘Tamo Junto Aracaju’. Dessa vez, o evento acontecerá no bairro Olaria, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Oviêdo Teixeira.
A iniciativa, que começou em agosto no bairro Lamarão, é realizada mensalmente e tem como principal objetivo levar serviços públicos diretamente às comunidades de todas as regiões da capital.
Segundo a prefeita Emília Corrêa, a proposta tem como missão aproximar ainda mais a gestão municipal das pessoas. “O Tamo Junto Aracaju nasceu para estar ao lado da população, para levar serviços que fazem diferença no dia a dia. Nosso papel é facilitar a vida das pessoas e garantir o acesso aos direitos de forma prática. Por isso, temos investido em ampliar os serviços sociais com muita responsabilidade”, destacou.
Ao todo, 19 órgãos da gestão municipal estarão envolvidos na ação. A população contará com atendimentos médicos, vacinação, orientações sociais, atividades esportivas e culturais, doações de mudas, vacinação e microchipagem de cães e gatos, além de ações voltadas ao empreendedorismo e à empregabilidade.
Durante a 3ª edição, realizada no Centro Social Urbano (CSU) Professor Gonçalo Rollemberg Leite, no bairro José Conrado de Araújo, foram realizados 2.052 atendimentos, garantindo o acesso da população do bairro e comunidades adjacentes a direitos e serviços de saúde, cidadania, cultura, esporte, empregabilidade e bem-estar.
Confira os serviços da 4ª edição:
Secretaria Municipal da Saúde (SMS) – senha
Consultas:
Clínico Geral adulto;
Clínico Geral infantil;
Dermatologia;
Oftalmologia;
Endocrinologia;
Cardiologia.
Serviços:
Ultrassom;
ECG;
Avaliação odontológica para rastreamento de câncer bucal;
DRMAAC (orientação sobre consultas e exames);
Vacinas humanas;
Testes rápidos e sinais vitais;
Exame citopatológico;
Vacinas pets;
Ouvidoria Itinerante.
Secretaria Municipal da Educação (Semed)
Primeira Infância:
Oficina brinquedos africanos;
Oficina tecido, pintura e nó abayomi.
Orientação sobre a Educação de Jovens e Adultos;
Oficinas de Afroletramento:
Roda de capoeira;
Oficina de tranças;
Oficina de abayomi.
Roda de conversa Educação Especial:
Acolhimento às mães e crianças público-alvo da Educação Especial.
Portal da Educação;
Coordenadoria de Esportes:
Ações integradas com a Sejesp.
Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb)
Limpeza Geral de ruas;
Roçagem e capinação de ruas;
Limpeza geral de praças;
Roçagem e capinação de praças;
Podação;
Limpeza de canais;
Pintura de guias;
Coleta de lixo domiciliar antecipado no dia do evento;
Coleta seletiva com educação ambiental no dia do evento;
Cata-treco rodando no bairro no dia do evento;
Cata pneu rodando no bairro no dia do evento.
Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb)
Solicitação de tapa-buraco e limpa fossa;
Retirada de dúvidas sobre regulamentação de construções;
Contêiner climatizado, painel de led, espaço lounge, totem de simulação do app Murbia, exposição de veículos e simulador de voo de drone.
Secretaria Municipal Dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Semdef)
Orientação de transporte;
Orientação de cartão de estacionamento;
Orientação de passe livre;
Massagem de liberação miofacial;
Orientações sobre Ostomizados;
Orientações sobre Fibromialgia;
Oficina de Artes da APAE;
Apresentação do coral da ADEVISE.
Procon (Semdec) – senha
Esclarecimento de Dúvidas e Orientação Jurídica: Consumidores poderão tirar dúvidas sobre as mais variadas relações de consumo, como garantia de produtos, contratos de serviços, cobranças indevidas, problemas com compras online e direitos básicos previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Abertura de Atendimento e Reclamações: Será possível iniciar formalmente o processo de reclamação contra fornecedores de produtos ou serviços. Este atendimento é crucial para a mediação de conflitos e busca por soluções rápidas e eficazes.
Educação para o Consumo: A equipe do Procon realizará a distribuição de materiais educativos. Serão disponibilizadas cartilhas para adultos com informações detalhadas sobre os direitos e deveres do consumidor, além de “Histórias de Consumo”, um material lúdico e didático voltado para as crianças, incentivando a formação de futuros consumidores conscientes.
*O Procon Aracaju solicita que os interessados em formalizar uma denúncia observem os seguintes requisitos e tragam a documentação necessária: É indispensável ser morador de Aracaju e, portanto, deve apresentar comprovante de residência atualizado; Levar documentos pessoais (RG e CPF) e todos os documentos correlatos ao assunto da reclamação (notas fiscais, ordens de serviço, faturas, contratos, protocolos de atendimento, extratos, etc).
Defesa Civil (Semdec):
Cadastramento de voluntários Núcleos de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC);
Cadastramento nos serviços de alerta da Defesa Civil;Cadastramento de ocorrências;
Defesa Civil Quiz Infantil.
Guarda Municipal (Semdec):
Anjos azuis
Centro de treinamento
Canil
Patrulha Maria da Penha
Ouvidoria
Memorial institucional
Grupamento de motos
Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas) – senha
Cadastro Único;
Benefício de Prestação Continuada (BPC);
Auxílio Moradia;
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).
Secretaria Municipal Semfaz (Semfaz) – senha
Programa de Organização de Débitos (PODE);
Orientações sobre IPTU e demais tributos municipais;
Emissão de guias e 2ª via de boletos;
Remissão de IPTU;
Esclarecimentos sobre Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e);
Apoio a empreendedores e autônomos quanto à formalização tributária.
Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT) – senha
Apresentação do grupo cones de teatro com ações educativas ao trânsito;
Ouvidoria;
Contestação de multas;
Informações sobre perícia médica para cartões de estacionamento e para passe livre; no transporte coletivo para deficientes visuais, auditivos, mentais PcDs e TEA;
Confecção de cartões de estacionamento para idosos e gestantes;
Documentações necessárias:(comprovante de residência, CPF para cartão do Idoso); Relatório médico, CPF e comprovante de residência para cartão de gestante).
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde) – senha
Parceria com o Banco do Nordeste.
Controladoria-Geral do Município (CGM) – Ouvidoria-geral
Registro de manifestações (reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações);
Abertura de protocolos de ouvidoria diretamente no local;
Acompanhamento de manifestações já registradas (consulta de andamento, orientações sobre prazos etc.);
Orientação sobre como acessar os serviços públicos e qual órgão é responsável por cada tipo de demanda;
Encaminhamento assistido para o canal correto (caso a demanda não seja da ouvidoria);
Orientação sobre direitos do cidadão em relação ao atendimento público.
Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher)
Ouvidoria da Mulher;
Orientações sobre os direitos das mulheres;
Registro de denúncia de violência contra a mulher;
Registro de demandas das mulheres da comunidade;
Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram).
Secretaria Municipal da Cultura (Secult Aju)
8h30 às 9h15 – Oficina de Teoria Musical Básica.
9h15 às 10h – Oficina de Violão e Canto Básico;
9h30 – Apresentação do Artista César Leite: Espetáculo a Morte do Matador (Obs.: Dispositivo na área externa);
10h15 às 11h – Oficina de Elaboração de Projetos e Balcão de Atendimento.
Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp)
Atividades recreativas e de lazer.
Fundação Municipal de Formação Para o Trabalho (Fundat) – senha
Orientação e Inscrição para curso de qualificação;
Cadastro de currículo para vagas de emprego;
Atendimento ao MEI (Microempreendedor individual);
Emissão do CIN (Carteira de Identidade Nacional);
Balcão de emprego;
Feira de Gastronomia e de Artesanato (todos qualificados pela Fundat);
Oficina: Para novas Consultoras – Natura e Avon.
Secretaria Municipal do Turismo (Setur)
Ativação turística com espaço interativo sobre os atrativos de Aracaju;
Dinâmica do Tangram (quebra-cabeça da cidade), premiando participantes;
Ações de valorização da história, cultura e identidade local;
Atendimento ao público com informações sobre turismo e lazer na cidade.
Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema)
Aju Animal: Serão ofertados 100 microchips para os tutores que tenham interesse em microchipar seus animais, e estaremos auxiliando no cadastro na plataforma para solicitações de castração e consultas;
Horto Municipal: Doação de 200 mudas, Plantio de 3 mudas;
Educação Ambiental: Brincadeiras, interações e cantigas ambientais.
