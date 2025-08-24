TAMO JUNTO: SMTT EMITE CARTÕES DE ESTACIONAMENTO E ORIENTAÇÕES SOBRE SERVIÇOS NO LAMARÃO, EM ARACAJU

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) esteve presente neste sábado, 23, na primeira edição do “Tamo Junto Aracaju”, realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Sérgio Francisco da Silva, no bairro Lamarão.

A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Aracaju, que levará aos bairros um dia de serviços, lazer e cidadania, aproximando a gestão municipal da população e garantindo benefícios diretos para as comunidades.

Durante todo o sábado, a SMTT realizou 13 atendimentos à população do Lamarão e regiões vizinhas. Desse total, foram realizadas oito emissões de credenciais de vaga especial em estacionamento, um dos serviços mais procurados ao longo do dia. Foram sete carteirinhas para idosos e um para gestantes. Além disso, foi realizado um atendimento relativo a informações sobre multas, um atendimento para a Ouvidoria, e três marcações de perícia para o Programa Atende, voltado para Pessoas com D eficiência (PcD).

O superintendente da SMTT, Nelson Felipe, ressaltou a importância da ação. “Os serviços da Prefeitura, como um todo, são extremamente importantes. A SMTT, com a sua particularidade, trouxe ações importantes que estão sendo prestadas aqui, como a Ouvidoria, o Atendimento, o Programa Atende, o núcleo de multas, o fornecimento de cartão de estacionamento para o idoso, entre outras. Tudo isso é importante para a população, que precisa dessa informação e precisa também tirar dúvidas. E nós estamos aqui para, junto com a Prefeitura, atender aos bairros da melhor forma possível”, afirmou.

Em uma sala especial reservada para os serviços da SMTT, o Grupo Cones de Teatro, da Coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET) fez o acolhimento da comunidade, principalmente com as crianças, levando informação e conscientização de forma lúdica e educativa.

Para o coordenador do Atendimento da SMTT, Luiz Cláudio Marinho Lessa, “este é um projeto muito importante da Prefeitura de Aracaju, uma ação que integra os bairros, que integra a população com a gestão. Ele traz os diversos serviços para os bairros, para perto das pessoas. Aqui, por exemplo, muitos que vieram já saíram do nosso atendimento com a sua credencial de estacionamento em mãos”, disse.

Mais perto da população

O programa “Tamo Junto Aracaju” trouxe as ações da Prefeitura para mais perto da população, e quem procurou os serviços da SMTT ficou satisfeito. Foi o caso da dona de casa Glíndia Silva Santos, de 29 anos, que tem uma filha com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e foi solicitar a credencial de estacionamento. “Há muito tempo eu precisava ter a carteirinha de estacionamento, mas não sabia como fazer. Quando eu soube que este serviço seria oferecido hoje aqui, eu vim logo fazer. Achei ótimo, porque agora não vou precisar me deslocar até a SMTT para resolver isso. Aqui mesmo eu já consegui, facilitou muito para mim”, afirmou.

Já a moradora Walterlane Vasconcelos compareceu com o seu marido e saiu satisfeita após receber seu cartão de estacionamento para gestantes. “A mulher que está gestante, como eu, tem um pouco de dificuldade de locomoção por causa da gravidez. Então é importante ter essa carteirinha que dá direito a essa vaga especial em estacionamentos. Vai me ajudar bastante. Algumas pessoas não têm a disponibilidade, durante a semana, de comparecer para ter acesso a esses serviços, devido ao trabalho ou à distância. Então vir aqui hoje me ajudou bastante”, declarou.

Quem também gostou foi o motorista Evaldo Alves dos Santos, de 63 anos, que foi em busca da sua credencial de estacionamento para idoso. “Vim fazer a carteirinha do idoso, pois muitas vezes eu preciso, mas os estacionamentos estão cheios. E quem é idoso tem prioridade, tem esse direito. Ter essa carteirinha vai facilitar muito o meu deslocamento, pois vou poder estacionar mais perto dos locais que eu preciso ir. Acho que esse é um evento muito grandioso, e a comunidade estava precisando de um serviço desse porte. A Prefeitura está de parabéns. A comunidade só tem a ganhar”, disse.

