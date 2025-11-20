Tamo Junto: Emurb levará mutirão de ações operacionais ao bairro Olaria

Na 4ª edição do Programa Tamo Junto Aracaju, que acontecerá no bairro Olaria, no dia 22 de novembro, a Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), reforçará seu papel essencial na manutenção urbana e na entrega de serviços que impactam diretamente o dia a dia da cidade.

Ao longo do dia, as equipes da Emurb estarão nas ruas conduzindo um mutirão de tapa-buraco, desobstrução de canais de drenagem e limpa-fossa, operações fundamentais para a melhoria da infraestrutura local. Além disso, a empresa manterá um balcão de atendimento no estande do evento, oferecendo à comunidade a oportunidade de solicitar serviços, tirar dúvidas sobre construções e obter orientações sobre emissão de alvarás.

A Emurb também apresentará seus veículos de monitoramento urbano, como motocicletas e drones, além de um totem interativo para demonstração do Murbia, aplicativo que será lançado em breve e que permitirá ao cidadão acompanhar o andamento de obras e abrir protocolos com mais autonomia e agilidade.

A presença da Emurb no Tamo Junto reafirma o comprometimento da empresa com o cuidado dos espaços públicos e com a resposta direta às necessidades dos moradores. O serviço de tapa-buraco, por exemplo, será uma das frentes de maior destaque, garantindo mais segurança viária e melhor mobilidade para motoristas e pedestres.

Texto e foto AAN