Tamo Junto Aracaju: reunião de alinhamento ajusta detalhes finais da 2ª edição no bairro Industrial

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria de Governo (Segov), realizou, na tarde desta quarta-feira, 17, uma reunião de alinhamento para fazer os ajustes finais da realização da segunda edição do Tamo Junto Aracaju, que leva no próximo sábado, 20, mais de 130 serviços ao bairro Industrial, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Dom José Vicente Távora, das 8 às 13h.

O encontro reuniu secretários e representantes de órgãos vinculados à prefeitura no auditório do Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos, onde os informes foram apresentados pela coordenação do projeto e as demandas dos representantes das pastas foram encaminhadas.

“Nenhuma secretaria tem fim em si mesma”, disse o secretário de Governo, Itamar Bezerra, aos gestores. “A prefeita Emília Corrêa fica com o olhar atento a tudo que precisa acontecer na prefeitura e tudo depende da ação de cada um dos secretários. Então, se uma secretaria depende de outra, aquele outro deve cooperar para o bem comum”, explicou o secretário, sobre a necessidade do alinhamento prévio de toda a gestão pública.

Para o secretário, a expectativa é que a segunda edição do projeto seja ainda mais proveitosa para a população que a primeira. “A gente quer que essa próxima ação seja muito melhor do que foi a primeira e a reunião foi muito importante para isso, porque cada secretário já ouviu o que precisa fazer e o coordenador está com toda a planilha muito bem alinhada com todas as secretarias”, avaliou.

O coordenador do projeto, Robert Fraga, anunciou que esta edição contará com parcerias com outras instituições e entidades, como Banco do Nordeste, Boticário e Avon, atraídas pelo sucesso da primeira edição, realizada no Lamarão em agosto. “Neste momento, já ultrapassamos os 130 serviços. A gente aumentou o número de serviços ofertados em relação à primeira edição e isso mostra o quão grande é esse projeto e o quanto ainda mais ele vai crescer”, afirmou, sobre o projeto que acontecerá mensalmente, a cada edição em um bairro aracajuano.

O Tamo Junto Aracaju do bairro Industrial contará, dentre outras atividades inclusivas, com uma ação alusiva ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que será comemorado no próximo domingo, 21. “Aracaju é a segunda maior população de pessoas com deficiência do Brasil”, lembrou Antônio Luiz, secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Semdef). “A prefeita Emília Correia, em homenagem a essa data, vai lançar o Plano Municipal da Pessoa com Deficiência, com uma série de novos serviços e melhoria dos serviços já existentes. É um presente que ela traz para a Comunidade de Pessoas com Deficiências que vai mitigar o sofrimento e melhorar a qualidade de vida de muita gente”, destacou.

Um dos órgãos mais procurados, a Fundação Municipal de Formação Para o Trabalho (Fundat) também se prepara para atender ainda mais pessoas interessadas em empregabilidade e geração de renda. “Além de receber currículos, nós vamos estar com a empresa Callink, com o seu RH, selecionando pessoas para empregos. Nós teremos emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), sala do empreendedor para que as pessoas possam regularizar o MEI ou se tornarem microempreendedoras. Teremos inscrições para os nossos 13 cursos da Fundat e vendas nos nossos estandes de gastronomia e de artesanato”, disse Melissa Rollemberg, presidente da Fundat.

Na ocasião, os secretários discutiram, ainda, o potencial turístico do bairro Industrial e os projetos futuros previstos para a região promissora. A coordenação do Tamo Junto Aracaju informou que as demandas dos moradores do bairro foram ouvidas para embasar o planejamento, inclusive a partir de visitas às Unidades Básicas de Saúde (UBS). Um relatório final será encaminhado a cada um dos secretários e gestores de órgãos vinculados à prefeitura.

Ao todo, 19 órgãos da gestão municipal estarão envolvidos na ação. A população contará com atendimentos médicos, vacinação, orientações sociais, atividades esportivas e culturais, doações de mudas, vacinação e microchipagem de cães e gatos, além de ações voltadas ao empreendedorismo e à empregabilidade.

