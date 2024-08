Tancredo Neves ficará em meia pista a partir desta quarta-feira

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) informa que o trânsito na Avenida Tancredo Neves, em Aracaju, ficará em meia pista a partir das 18h30 desta quarta-feira (14). A região será interditada para a continuação da obra de reestruturação da avenida.

De acordo com a SMTT, o serviço marca a aplicação da segunda, e última, camada de asfalto na avenida. Com o fim da obra, será executada a sinalização vertical e horizontal.

O trabalho começa nas intermediações do viaduto entre as avenidas Tancredo Neves e Osvaldo Aranha e seguirá no sentido da avenida Beira-Mar, sempre no período noturno. Depois, será realizado o mesmo serviço no sentido contrário.

Além disso, a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) permanecerá realizando outros serviços para a reestruturação da via, como a revitalização de ciclovias, construção de passeios em concreto e a recuperação da rede de drenagem pluvial.

Nos locais em que houver frente de trabalho, os agentes da SMTT estarão orientando os condutores. O órgão também alerta a importância de manter atenção redobrada e reduzir a velocidade ao trafegar pela via.

Com informações e foto da PMA