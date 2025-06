Tarcísio do Acordeon e Cavalo de Pau se apresentam no Arraiá do Povo

A sexta-feira, 6, promete ser de muita animação no Arraiá do Povo 2025, na Orla da Atalaia, com uma programação que mistura forró das antigas, sucessos atuais e muito arrastapé. No Palco Rogério, a festa começa às 19h, com a energia do Forrozão Quarto de Milha. Em seguida, os clássicos de Cavalo de Pau embalam os corações forrozeiros, preparando o público para o show de Tarcísio do Acordeon, que promete levantar a multidão com seu repertório de sucessos. A noite se encerra com o romantismo de Arreio de Ouro. No Palco 360º, a animação continua com Douglas Gavião levando muito forró até o fim da festa, durante os intervalos no palco principal.

Na Vila do Forró, o Coreto será animado, às 17h30, pelo Trio Sol Maior. Já no Teatro da Vila o público poderá conferir o espetáculo ‘Andarilhos’, apresentado pelo Circo Rueda, às 18h30, e, logo após, às 20h30, será a vez do espetáculo ‘Sutaque: eu vim para brincar’, encenado pelo grupo Sutaques de Casa. Ambos têm classificação etária livre e reforçam o caráter lúdico e familiar do evento.

No Barracão da Sergipe, o clima de tradição toma conta com três apresentações ao longo da noite. Às 19h quem abre a programação é Jailson do Acordeon, representando o autêntico trio pé de serra; às 20h30, o grupo Baque Mulher toma conta do espaço com seu som marcante e identidade cultural; e, às 21h30, encerrando a noite com muito forró, sobe ao palco Robson do Rojão.

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Confira a programação completa:

Arraiá do Povo

19h – Forrozão Quarto de Milha

20h00 – Cavalo de Pau

21h – Tarcísio do Acordeon

23h – Arreio de Ouro

Nos intervalos: Douglas Gavião

Vila do Forró

Coreto

17h30 –Trio Sol Maior

Teatro

18h30 – Espetáculo: ‘Andarilhos’ – Grupo Circo Rueda

20h30 – Espetáculo: ‘Sutaque: Eu vim para brincar’ – Grupo Sutaques de Casa

Barracão da Sergipe

19h – Jailson do Acordeon

20h30 – Quadrilha Baque Mulher

21h30 – Robson do Rojão

Foto: Arthuro Paganini