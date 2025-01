Tarcísio Doce Sedução lança novo hit ‘Se eu soubesse’ e empolga multidão em Aracaju

O cantor Tarcísio Doce Sedução foi a atração mais aguardada na programação do ‘Empreender Sergipe Verão’ da segunda-feira, 6 de janeiro, às 20h, e empolgou o público que lotou a Praça de Eventos da Orla da Atalaia em Aracaju. Sergipanos e turistas se contagiaram com o show eletrizante de Tarcísio que foi marcado pelo lançamento oficial do novo hit ‘Se eu soubesse’, que já é sucesso nas plataformas digitais.

Tarcísio foi ovacionado pelo público que vibrou durante todo o show. A programação do ‘Empreender Sergipe Verão’ que está ocorrendo em frente ao Hotel Sesc segue até esta quinta-feira, 8 de janeiro. A entrada é gratuita..

“Foi um show completo com cerca de 2h de duração com a participação de toda minha banda. Preparamos uma apresentação muito especial com grandes sucessos e a participação do público foi linda. Amei a recepção e alegria dos sergipanos e turistas de diversos lugares do Brasil”, comemora o cantor.

Tarcísio fez o lançamento oficial do hit ‘Se eu soubesse’. “É uma música contagiante que não deixou ninguém parado com a pegada do arrocha, sofrência e romantismo também. A música já está disponível nas plataformas digitais, redes sociais e todos os canais oficiais. Quero que todos escutem e se divirtam muito”, vibra.

O artista de Estância está estourado e conquistando fãs em todo o país. ‘Se eu soubesse’ já bateu a marca de 2 milhões de visualizações apenas no Instagram. ‘Dois tristes’ já ultrapassou 4 milhões de visualizações e a carreira de Tarcísio é ascendente.

Texto/ foto: Fredson Navarro/ Navarro Comunicação