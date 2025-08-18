“Tardezinha do Jobim” vai agitar Aracaju no próximo dia 30 de agosto

A capital sergipana se prepara para receber mais uma grande experiência musical. No próximo sábado, 30 de agosto, a partir das 16h, o Destilado do Rio, localizado no fim da Rua Alu Campos (antigo Corno Velho), será palco da “Tardezinha do Jobim”, evento que promete marcar o calendário cultural da cidade.

A programação reúne diferentes estilos musicais, passando pelo pagode, arrocha e sertanejo, com um time de artistas que promete não deixar ninguém parado. Sob o comando de Flávio Britto, Eder, Aline Sousa e Leo Freitas, a festa ainda contará com as participações especiais de Tatah Santana, Bia Brasil, Geo, Tarcisio, Marcão e Dj Sky.

Além da diversidade musical, o público poderá desfrutar de um dos pores do sol mais bonitos de Aracaju, em um ambiente que une boa música e energia contagiante.

Os ingressos já estão à venda pelo site Ticket Mais, com valor de R$ 66,00 (2º lote).

Serviço

Local: Destilado do Rio – fim da Rua Alu Campos (antigo Corno Velho)

Data: 30 de agosto (sábado)

Horário: a partir das 16h

Ingressos: https://www.ticketmais.com.br/evento/view/128963/tardezinha-do-jobim

