Tarifa do transporte coletivo em Aracaju permanecerá em R$ 4,50

A tarifa do transporte público coletivo em Aracaju e Região Metropolitana permanecerá no valor de R$ 4,50. A decisão foi anunciada pela prefeita Emília Corrêa e publicada no Diário Oficial do Município.

A medida, emitida pelo Conselho Administrativo da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), anula o reajuste anunciado pela gestão anterior.

“Fizemos os estudos e publicamos a Resolução n° 01/2025, que congela o preço da passagem em R$ 4,50. Ou seja, não haverá reajuste na tarifa do transporte público coletivo. Além disso, estabelecemos que o subsídio, que é o valor que a prefeitura paga às empresas de ônibus, terá como prioridade os salários dos trabalhadores. Assim, evitamos atrasos e garantimos o pagamento em dia de quem trabalha no sistema de transporte”, disse a prefeita Emília Corrêa.

Durante live realizada nas redes sociais, a gestora reiterou o compromisso de garantir que o transporte público funcione de forma eficiente, acessível e de qualidade para todos os usuários. Ela informou que em breve novos ônibus serão incorporados à frota do sistema de transporte, todos equipados com ar-condicionado e Wi-Fi. Além disso, destacou a ampliação das linhas e as mudanças nas faixas exclusivas da Avenida Hermes Fontes.

“A partir de agora, não haverá mais faixas exclusivas, mas sim faixas preferenciais para os ônibus durante os horários de pico. Em outros momentos, todos poderão transitar nesses corredores, o que trará mais fluidez ao trânsito. As mudanças começam na segunda-feira, 17”, finalizou a prefeita.

