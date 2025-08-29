Tathyana Santiago leva a sua arte para a Rotas 2025, em Aracaju

Artista sergipana apresenta suas obras no evento que conta com 65 expositores do Brasil e da América Latina

A artista plástica sergipana Tathyana Santiago participa da 4ª edição da SP-Arte Rotas, em São Paulo, apresentando obras que exploram a casa como território simbólico e íntimo. O evento acontece até este domingo, 31 de agosto, e reúne 65 expositores do Brasil, Argentina e Peru, dando visibilidade a narrativas que ultrapassam os grandes centros culturais da América Latina.

As obras de Tathyana, incluindo algumas inéditas, integram a exposição da WG Galeria, que reúne trabalhos de outras quatro artistas brasileiras — Carol Ambrósio (SP), Mariana Weigand (SP), Poliana Toussaint (MG) e Renata Laguardia (MG). A curadoria valoriza produções femininas, diversas em técnicas e olhares, e cria uma narrativa que parte de São Paulo, atravessa Minas Gerais, alcança Sergipe e segue expandindo-se para o mundo real e imaginário das experiências individuais e do reconhecimento do feminino-coletivo.

“Os meus trabalhos percorrem a casa como território simbólico e íntimo, onde cada cena revela um estado de presença e de habitar. Juntos, constroem uma narrativa sobre solidão, pertencimento, silêncio e excesso, fazendo da casa um espelho vivo da experiência feminina”, relata Tathyana.

Para a artista, participar da SP-Arte Rotas representa uma oportunidade de troca e expansão. “É uma honra dividir o espaço com artistas que admiro e, ao mesmo tempo, ter a chance de gerar diálogos e novos entendimentos. Essa convivência potencializa o meu fazer artístico, abrindo caminhos para que minha pesquisa se expanda em outras direções”, destaca.

Em Aracaju, o público tem a oportunidade de conhecer de perto a arte de Tathyana Santiago na Ces Arts, galeria que a representa com exclusividade em Sergipe.

Foto: Arquivo Tathyana Santiago – Lotti+Caldas Comunicação