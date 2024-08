TÁXI, ÔNIBUS E VIATURA DA PM COLIDEM EM CRUZAMENTO NA REGIÃO CENTRAL DE ARACAJU; NINGUÉM FICOU FERIDO

Duas pessoas ficaram feridas na manhã desta sexta-feira (30) após uma colisão envolvendo um táxi lotação, um ônibus e uma viatura da Polícia Militar no cruzamento das avenidas Coelho e Campos e Pedro Calazans, em Aracaju.

Por conta da colisão, o trânsito ficou congestionado no sentido Mercado/Siqueira Campos.

As informações são de que o táxi estava na avenida Coelho e Campos, quando bateu na lateral da viatura, que passava pelo cruzamento. Já o ônibus bateu no fundo do táxi..

O taxista informou que, com o impacto, bateu a cabeça no para-brisas do carro e uma passageira machucou o braço. Eles não solicitaram atendimento médico.

Foto reprodução