Taxistas ouvem propostas de Emília e aprovam medidas para fortalecer o segmento

A candidata a prefeita Emília Corrêa (PL), acompanhada do seu candidato a vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania), reuniram-se com taxistas de Aracaju na sede do sindicato da categoria, quando, ouviu deles, reivindicações para o setor e também apresentou suas propostas. No encontro, a direção do sindicato e os motoristas destacaram as dificuldades da profissão.

Em uma carta entregue a ela e Ricardo, eles pontuaram aqueles que são considerados os principais problemas enfrentados. No documento, o Sintax pede um combate mais efetivo ao transporte clandestino, desburocratização dos serviços da SMTT, criação de linha de crédito para financiamento de novos veículos, liberação para que os taxistas possam usar caminhonete, entre outras medidas.

Emília e Ricardo fizeram questão de ouvir, atentamente, a direção do sindicato e os motoristas. Na oportunidade, os dois receberam das mãos do presidente do Sintax, João Batista Soares, uma carta contendo as principais demandas. “Para minha surpresa, reivindicações justas e até mesmo simples, e que não dá para entender como a atual gestão ainda não atendeu. Reafirmei nosso compromisso com os taxistas garantindo que atuaremos no sentido de atender essas demandas e melhorar a atuação profissional deles em nossa capital”, destacou Emília Corrêa.

Entre as reivindicações apontadas e que a candidata se comprometeu em estudar a viabilidade já no início da gestão é a utilização de um aplicativo para o transporte de servidores da Prefeitura de Aracaju em serviço. “Inclusive essa é uma forma de economizar recursos com a locação de veículos e contratação de mão de obra”, comparou.

FROTA ELÉTRICA

Emília também destacou que, dentro do projeto de eficiência energética, com a implantação de energia solar em todos os prédios do município, estará na contrapartida da empresa que vencer a licitação, a instalação de ecopontos de recarga para veículos elétricos. Dessa forma, a prefeitura pretende estabelecer uma cota mensal gratuita de recarga para os taxistas, que também terão uma linha de crédito para a troca do veículo para um elétrico. “Será uma grande economia e inovação para os nossos taxistas. Vamos ter uma gestão parceira, que ouve e respeita quem movimenta nossa economia”, disse.

Por Ascom/Coligação “Por Uma Nova Aracaju”