TCE assina ordem de serviço para implantação de usina fotovoltaica

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) assinou na manhã desta quarta-feira, 25, a ordem de serviço para a construção de uma Usina Fotovoltaica em formato de estacionamento solar. A iniciativa busca ampliar o uso de energia limpa e renovável, reduzir custos com energia elétrica e reforçar o compromisso da Corte com a eficiência e a preservação ambiental.

“Estamos no caminho da modernização, avançamos juntos para a sustentabilidade, para trazer uma energia limpa, renovável para o Tribunal, para fazer também que seja um exemplo para todos os órgãos públicos estaduais, municipais, e a economia que a usina vai trazer. Então, hoje é um dia muito importante para o Tribunal”, afirma a presidente do TCE/SE, conselheira Susana Azevedo.

Segundo o diretor Administrativo e Financeiro do TCE, Augusto Fábio Oliveira, a implantação da usina fará com que o órgão economize até 85% na conta de energia elétrica e estima-se que em 14 meses, após o término da obra, a Corte já possua autonomia na produção.

“[…] além da economia, o zelo pelo recurso público, como também faz parte do programa de eficiência energética. Para atrelar uma economia em torno de 60% da conta de energia na primeira etapa da usina, na segunda etapa, nós atingiremos em torno de 80%, 85%. Isso significa investimento, mas também a responsabilidade socioambiental, como também a responsabilidade com recursos públicos visando a economia para trazer mais eficiência e modernidade”.

James Lopes, diretor da Ilumisol, empresa vencedora do processo licitatório, explica que, a partir da assinatura da ordem, será feita uma avaliação do local em que a usina será implantada.

“O primeiro passo nosso, após a assinatura de contrato, de fato é a viabilidade de implantação. Nós viemos aqui para assinar contrato, fazer o levantamento de todas as informações pertinentes ao projeto, que é um dos passos importantes. Antes de cada projeto, tem esse critério que nós temos de avaliar o local de implantação, para posteriormente passar para a área de execução, implantação do carpot e posteriormente a usina. […] Esse levantamento prevê também as dificuldades de implantação, todos os critérios que tem que ser avaliado para uma usina dessa ser implementada. Então, o tempo médio estipulado que nós fizemos, genericamente, é de três meses”.

A ordem de serviço foi assinada em ato realizado na sala de reunião da presidência do TCE e contou com a participação de representantes da Ilumisol, e da Universidade Federal de Sergipe – responsável pelo projeto elétrico – e diretores da Corte.

Texto: Luana Maria – Foto: Marcelle Cristinne