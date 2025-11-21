“Tchau, bubu!”: Papai Noel transforma a despedida da chupeta em momento de ternura

Dar adeus à chupeta pode ser um dos momentos mais desafiadores da infância – e um dos mais emocionantes. No Shopping Jardins, esse rito de passagem ganha o brilho da fantasia e o afeto de um personagem muito especial: o Papai Noel.

Até o dia 20 de dezembro, sempre aos sábados, o Bom Velhinho recebe as crianças no Camarim do Noel, das 14h às 15h, em um encontro lúdico e repleto de ternura. A atração é gratuita e o acesso, mediante reserva prévia pelo aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS).

Durante o encontro “Tchau, bubu!”, o Papai Noel convida a criança a se despedir da chupeta e entregá-la em uma urna encantada. Em reconhecimento ao seu desapego, cada pequeno recebe uma surpresa e um certificado carinhoso — “Parabéns por se despedir do seu bubu” — enquanto o Bom Velhinho se compromete a cuidar com muito carinho desse símbolo da primeira infância que agora dá lugar a uma nova etapa de crescimento e autonomia.

“O momento de deixar a chupeta é delicado para a criança e para a família. O nosso propósito é transformar essa fase em uma celebração de amor e coragem. O ‘Tchau, Bubu!’ é um gesto simbólico de amadurecimento, vivido com alegria, acolhimento e a presença encantada do Papai Noel”, destaca Acácia Sandes, gerente de marketing do Shopping Jardins.

O Grande Espetáculo: Natal

A programação de Natal segue encantando crianças, jovens, adultos e idosos com o tema “O Grande Espetáculo: Natal”, que transforma o shopping em um verdadeiro picadeiro de sonhos. Na Praça de Eventos Ipê, os visitantes encontram escorregadores, xícaras giratórias, brinquedo acessível e bela cenografia inspirada no universo circense. A agenda natalina inclui: fotos com Papai Noel, de terça a domingo, das 14h às 20h (agendamento pelo aplicativo); paradas natalinas aos sábados; visitas ao Jardim Encantado, de sexta a domingo, das 18h às 21h; apresentações de Corais Natalinos e a campanha solidária Bilheteria dos Sonhos, que até o dia 7 de dezembro, arrecada presentes para crianças assistidas pelo Externato São Francisco de Assis e Apae Aracaju.

Neste sábado, 22 de novembro, a partir das 16 horas, bailarinos, malabaristas e personagens graciosos desfilam pelo mall e interagem com os visitantes, compartilhando a alegria do circo e o encanto do Natal. O ponto de encontro será na Praça de Eventos Ipê. E a partir das 18 horas, a noite será embalada pela Coral CantAvosos na Praça de Alimentação Jardins.

Foto: Divulgação – Lotti+Caldas Comunicação