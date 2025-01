Teatro Atheneu recebe peça infantil Moana 2 no dia 19 de janeiro

Neste domingo, 19 de janeiro, a partir das 16h, o Teatro Atheneu será palco da peça infantil “Moana 2”. Sucesso do cinema para o teatro ao vivo, Moana 2 acompanha o reencontro de Moana e Maui para uma nova aventura pelos mares. Passados três anos desde a última jornada marítima, um chamado de seus ancestrais leva a jovem polinésia Moana de volta para águas perigosas e distantes da Oceania com um grupo improvável de marinheiros, tudo isso em busca de reconectar sua nação e assegurar a paz dos oceanos.

Os ingressos iniciam a partir de R$ 40 e podem ser adquiridos de forma online através do link

https://www.ingressosa.com/moana-2-no-teatro-aracaju-sessao-16-30h ou na bilheteria do teatro no dia do evento

Serviço

Peça: Moana 2

Data: 19 de Janeiro (Domingo)

Local: Teatro Atheneu

Sessão : 16h

Ingressos: Meia entrada : 40,00 / Meia 1kg de alimento : 60,00 / Inteira : 80,00

Vendas online:

https://www.ingressosa.com/moana-2-no-teatro-aracaju-sessao-16-30h

Pontos de Vendas: Bilheteria do teatro (no dia do evento )

Informações: (62)99341-0189 (tel e whatsapp)

Meia entrada (crianças de 2 a 12 anos e estudantes e idosos mediante apresentação de documento que comprove a idade ou benefício)

Crianças não pagam até 24 meses de idade (2 anos), paga a partir de 24 meses e um dia.

Texto e foto Martins Assessoria Digital e Marketing