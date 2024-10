Teatro da Vila da Criança contará com 60 apresentações artísticas

A Vila da Criança, que será realizada pelo Governo do Estado entre os dias 7 e 26 de outubro na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, sempre das 17h às 22h, contará com um espaço dedicado à apresentação de espetáculos teatrais: o Teatro da Vila da Criança. O local terá capacidade para 80 pessoas e nele serão apresentados três espetáculos diários.

A programação do espaço contará com 60 apresentações, das diversas modalidades cênicas, como teatro de bonecos, espetáculos teatrais, musicais e circenses, além de contação de história. As sessões acontecem às 17h30, 19h e 20h30. A entrada será gratuita e a fila para acesso será liberada nos 15 minutos anteriores a cada sessão.

Os grupos artísticos foram selecionados via edital pela Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), reforçando o compromisso do Governo do Estado com a valorização e fortalecimento da cena teatral e artística de Sergipe.

Vila da Criança

Além do teatro, a Vila da Criança contará com cinema, parque de diversões com opções de brinquedos acessíveis, Arena Gamer, Aquário de Recreação, três casas temáticas e Minicidade. No Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, a vila contará com uma programação especial, marcada pelo Bloquinho da Criança e shows musicais.

O espaço na orla terá ainda praça de alimentação, espaços para economia criativa e solidária, fraldário, sala de amamentação, além dos serviços de apoio e segurança, como Samu e Conselho Tutelar.

A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese e apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Netiz e Energisa.

Confira a programação do Teatro da Vila da Criança

Dia 7/10 (segunda-feira)

17h30 – Os Saltimbancos – Trícia Produções

19h – Magiclown, o palhaço mágico – Cia Saurus

20h30 – Alegria – Circo Gold Star

Dia 8/10 (terça-feira)

17h30 – O Reisado do Cheiroso – Grupo de Teatro Mamulengo de Cheiroso

19h – Menina Miúda – Grupo de Teatro A Tua Lona

20h30 – Senhor Antenor, o contador de histórias – Companhia Ponto de Teatro

Dia 9/10 (quarta-feira)

17h30 – Teatro de Fantoches – Defesa Civil

19h – Faz de Conta – Companhia Ponto de Teatro

20h30 – Coral Canarinhos de Sergipe

Dia 10/10 (quinta-feira)

17h30 – Procura-se uma palhaça só – Cia de Gentileza

19h – Os Saltimbancos – Trícia Produções

20h30 – Alegria – Circo Gold Star

Dia 11/10 (sexta-feira)

17h30 – Teatro de Fantoches – Defesa Civil

19h – Os Três Porquinhos – Grupo Raízes

20h30 – Os Felinos – Grupo Raízes

Dia 12/10 (sábado)

17h30 – A Cobra Grande – Grupo de Teatro Mamulengo de Cheiroso

19h – Palhaço sempre palhaço – RC Produções

20h30 – Procura-se uma palhaça só – Cia de Gentileza

Dia 13/10 (domingo)

17h30 – O mundo encantado dos palhaços e acrobacias – Cia Os Tripulantes

19h – A lebre e a tartaruga – Coletivo Gararu de Artes

20h30 – Menina Miúda – Grupo de Teatro A Tua Lona

Dia 14/10 (segunda-feira)

17h30 – Magiclown, o palhaço mágico – Cia Saurus

19h – Palhaço sempre palhaço – RC Produções

20h30 – Show Bacuris, erês e curumins – Banda Bacuri

Dia 15/10 (terça-feira)

17h30 – O mundo encantado dos palhaços e acrobacias – Cia Os Tripulantes

19h – A lebre e a tartaruga – Coletivo Gararu de Artes

20h30 – Show entre sonhos e estrelas – Grupo Versus Uni

Dia 16/10 (quarta-feira)

17h30 – As Cabeçorras do Cotejo – Grupo de Teatro Mamulengo de Cheiroso

19h – Variedelas – Cia de Gentileza

20h30 – Balaio de Cantos, Contos e Encantos – Coletivo Cênico

Dia 17/10 (quinta-feira)

17h30 – A História do Sr. e Sra Espantalho – Trupe Kadrabra

19h – O mugido do boi Janeiro lá prás bandas de Sergipe – Grupo de Teatro Mamulengo Baile Estrela

20h30 – Show entre sonhos e estrelas – Grupo Versus Uni

Dia 18/10 (sexta-feira)

17h30 – Teatro de Fantoches – Defesa Civil

19h – Era uma vez um circo – Trupe Kadabra

20h30 – Os Saltimbancos – Trícia Produções

Dia 19/10 (sábado)

17h30 – Variedelas – Cia de Gentileza

19h – O Reisado do Cheiroso – Grupo de Teatro Mamulengo de Cheiroso

20h30 – Show Bacuris, erês e curumins – Banda Bacuri

Dia 20/10 (domingo)

17h30 – Tsuru – Eitcha Cia de Teatro

19h – O mugido do boi Janeiro lá prás bandas de Sergipe – Grupo de Teatro Mamulengo Baile Estrela

20h30 – Era uma vez um circo – Trupe Kadabra

Dia 21/10 (segunda-feira)

17h30 – A Cobra Grande – Grupo de Teatro Mamulengo de Cheiroso

19h – Meu Opará – Grupo de Teatro Raízes Nordestinas

20h30 – Senhor Antenor, o contador de histórias – Companhia Ponto de Teatro

Dia 22/10 (terça-feira)

17h30 – Vai dar cacho na cabeça do bebê mainha – Grupo de Teatro A Tua Lona

19h- Palhaço sempre palhaço – RC Produções

20h30 – Orquestra Sinfônica de Sergipe

Dia 23/10 (quarta-feira)

17h30 – Coral Canarinhos de Sergipe

19h – A História do Sr. e Sra Espantalho – Trupe Kadrabra

20h30 – Meu Opará – Grupo de Teatro Raízes Nordestinas

Dia 24/10 (quinta-feira)

17h30 – As Cabeçorras do Cotejo – Grupo de Teatro Mamulengo de Cheiroso

19h – Os Felinos – Grupo Raízes

20h30 – Os Três Porquinhos – Grupo Raízes

Dia 25/10 (sexta-feira)

17h30 – Teatro de Fantoches – Defesa Civil

19h – Tsuru – Eitcha Cia de Teatro

20h30 – Balaio de Cantos, Contos e Encantos – Coletivo Cênico

Dia 26/10 (sábado)

17h30 – Orquestra Sinfônica de Sergipe

19h – Vai dar cacho na cabeça do bebê mainha – Grupo de Teatro A Tua Lona

20h30 – Era uma vez um circo – Trupe Kadabra