Teatro da Vila da Criança promove diversão e valorização dos artistas

O Dia das Crianças já passou, mas até o dia 26 de outubro há uma programação diversa na Vila da Criança, na Orla da Atalaia, em Aracaju. Entre as atrações que mais se destacam está o teatro, um espaço dedicado à promoção da arte e da cultura para as crianças, com funcionamento sempre das 17h às 22h.

O Teatro da Vila é um ponto de encontro entre diversão e aprendizado, que proporciona às crianças uma experiência única de contato com a cultura e as artes. Fernanda Mariela visitou o espaço com os dois filhos e o marido e não polpou elogios para a iniciativa. “É interessante a cultura, a diversão, principalmente nesta semana da criança. E manter também até o dia 26, porque quem não pôde vir no dia 12 pode aproveitar nos outros dias. Além disso, é muito bom não precisar pagar para ter esse acesso à arte”, afirmou.

Com um ambiente acolhedor e pensado para os pequenos, o Teatro da Vila é uma verdadeira porta de entrada para o mundo da imaginação. O local tem capacidade para 80 pessoas, e nele são apresentados três espetáculos diários. A programação do espaço conta com 60 apresentações, das diversas modalidades cênicas, como teatro de bonecos, espetáculos teatrais, musicais e circenses, além de contação de história.

O professor Carlos Alberto de Oliveira Filho, que levou seu filho Teo para assistir às apresentações, também elogiou a proposta. “Iniciativas como essas tornam o teatro mais acessível para todos, reunindo pessoas de várias classes sociais em um único lugar, com o mesmo objetivo de levar a criançada para se divertir e ter contato com a cultura”, afirmou.

Alice Maria Melo levou a filha Elis Maria, de quatro anos, mais uma vez para o teatro da Vila da Criança. “Já vimos algumas apresentações, como o espetáculo do Mamulengo Cheiroso e da Defesa Civil. Acho a diversidade de apresentações muito interessante, valorizando a cultura local”, elogiou.

Valorização artística

As sessões acontecem às 17h30, às 19h e às 20h30. A entrada é gratuita, e a fila para acesso é liberada nos 15 minutos anteriores a cada sessão. Os grupos artísticos foram selecionados via edital pela Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), reforçando o compromisso do Governo do Estado com a valorização e fortalecimento da cena teatral e artística de Sergipe.

O locutor do Teatro da Vila, Mamute Teixeira, destacou a importância do evento não só para o público infantil, mas também para os artistas sergipanos. “É essencial esse trabalho que o governo está fazendo, porque além de valorizar a arte sergipana, também educa essa nova geração para fomentar o teatro. Uma das grandes dificuldades do artista local é que sempre se apresenta para os mesmos públicos. Isso acontece porque a população não foi educada para consumir arte e cultura. Iniciativas como essa proporcionam a todos os públicos a oportunidade de conhecer e se aproximar do teatro, uma arte milenar e essencial para a sociedade”, declarou.

Assim como ele, o artista Adriano Souza, da Cia Saurus, também demonstrou sua gratidão pela oportunidade de participar do espaço. “É maravilhoso. Eu me emocionei quando vi a bandeira da Vila da Criança de longe. Aqui é um espaço de ludicidade, alegria e felicidade. Sinto-me muito valorizado como artista local, e agradeço o convite. A produção foi perfeita, e é incrível ver a Vila oferecendo tantas opções culturais e de lazer para o público”, destacou.

Vila da Criança

A Vila da Criança conta com cinema, teatro, parque de diversões com opções de brinquedos acessíveis, Arena Gamer, Aquário de Recreação, casas temáticas e Minicidade. No Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, a vila contará com uma programação especial, marcada pelo Bloquinho da Criança e shows musicais.

O espaço na orla tem ainda praça de alimentação, espaços para economia criativa e solidária, fraldário, sala de amamentação, além dos serviços de apoio e segurança, como Samu e Conselho Tutelar. A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese e apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Netiz e Energisa.

Foto: Igor Matias