Teatro da Vila do Forró recebe peça sobre segurança com energia elétrica

A Energisa levará o Grupo Eitcha para uma apresentação teatral neste sábado, dia 19, no Teatro da Vila do Forró. O espetáculo “Segurança Urgente” tem como objetivo reforçar, de forma lúdica, os principais cuidados com a energia elétrica no dia a dia.

Durante a peça, o público acompanhará uma encenação educativa que aborda os riscos do uso inadequado da energia elétrica em casa, cuidados com poda de árvores e dicas de segurança sobre construção civil, colisão em postes, pipas na rede elétrica, entre outros temas.

“Esta é a quarta apresentação sobre o tema no Teatro da Vila do Forró. Nosso principal objetivo é conscientizar a população sobre práticas comuns do cotidiano que podem causar acidentes envolvendo energia elétrica. Acreditamos que, por meio do teatro, conseguimos transmitir essa mensagem de forma mais leve e acessível para toda a família”, afirma Roberta Santos, coordenadora de Saúde e Segurança da Energisa Sergipe.

Um dos temas abordados será o cuidado com a rede elétrica dentro de casa. A peça destacará ações simples, mas essenciais, como evitar o uso de benjamins para não causar sobrecarga e não utilizar o celular enquanto ele estiver carregando.

“São ações que realizamos diariamente e nem sempre percebemos os riscos envolvidos. Por isso, vamos reforçar de forma lúdica os principais cuidados. Queremos que as pessoas saiam do teatro refletindo sobre como pequenas mudanças de hábito podem fazer uma grande diferença na segurança da família. Nosso compromisso é com a vida, e acreditamos que a informação é a melhor forma de prevenção”, completa Roberta.

Texto e foto Adriana Freitas