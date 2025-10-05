Teatro e arte encantam o público na programação da Vila da Criança

A Vila da Criança segue movimentando a Orla da Atalaia com uma programação cultural, lúdica e inclusiva. Promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), a iniciativa transforma o Mês da Criança em um grande espaço de lazer, diversão e contato com a arte. O evento acontece diariamente até o dia 26 de outubro, reforçando o compromisso do Governo do Estado com as políticas voltadas à infância e ao desenvolvimento integral das crianças.

Durante a programação, o público acompanhou apresentações teatrais voltadas especialmente ao universo infantil, que uniram diversão, imaginação e expressão artística. O palco da Vila da Criança se transformou em um espaço mágico, onde histórias despertaram a curiosidade e a criatividade dos pequenos, envolvendo também as famílias em momentos de cultura, aprendizado e encantamento coletivo.

Para o diretor teatral André Santana, o teatro da Vila representa um espaço fundamental de educação e transformação por meio da arte. “Estar aqui é motivo de muita felicidade. A programação está super recheada e é essencial que os pais tragam seus filhos para vivenciar essa interação lúdica. O teatro educa, transforma vidas e proporcionar isso às crianças é realmente especial”, reforçou.

O sargento Sandes, do setor de palestras e treinamentos do Corpo de Bombeiros, destacou que a participação na programação reforça o compromisso da corporação em unir prevenção e educação de forma lúdica. “Sempre buscamos essa interação com o público, especialmente com as crianças, por meio do teatro de fantoches. Na peça, contamos a história de um personagem que se envolve em várias situações, como engasgo ou desmaio, e a partir daí mostramos noções básicas de primeiros socorros. É um espetáculo divertido, mas que traz informações valiosas sobre prevenção”, destacou.

Encantamento geral

O público infantil foi o grande protagonista, interagindo com as apresentações e vibrando a cada cena. Pais, familiares e visitantes ressaltaram a importância da Vila da Criança como um espaço que amplia o acesso à cultura desde a infância. O casal Natália Dória e Welisson França esteve no local acompanhado do filho Apollo, de 11 meses, e destacou a importância de espaços culturais voltados à infância. “É uma experiência muito especial, porque encontramos várias atrações pensadas inteiramente para as crianças. Como mãe, estou sempre em busca de programações que proporcionem diversão e aprendizado para o meu filho. O mais bonito é que nós, adultos, também nos encantamos, mas as crianças se envolvem ainda mais. No caso do Apollo, que ainda está descobrindo o mundo, ver o brilho nos olhos dele, tão entusiasmado com tudo, é algo emocionante”, ressaltou Natália.

Já a advogada Rafaela de Santana participou do evento com o filho Fabinho, de quatro anos, apaixonado pelo Corpo de Bombeiros, e ressaltou a importância da programação para as crianças. “É sempre uma alegria e uma ótima oportunidade de trazer meu filho para a Vila. A programação é diversa e incrível, proporciona ótimas memórias, e a organização é impecável. Além do conforto, sentimos segurança e cuidado em cada detalhe. Todos estão de parabéns”, destacou. Já Fabinho, encantado com o teatro da Vila, expressou sua empolgação: “Eu amo vir aqui, me divirto bastante!”, disse.

Raimundo e Laíse Cassiano participaram da Vila da Criança com o filho Rian, de nove anos, aproveitando o primeiro fim de semana do evento. Laíse, que é portadora de deficiência física, destacou a acessibilidade do teatro e o quanto a programação tem sido positiva para as crianças. “Estou adorando toda a programação, está tudo muito lindo, bem organizado e acessível. Fico feliz em ver que mesmo com minha limitação física consigo aproveitar e acompanhar meu filho em todas as atividades”, afirmou.

Paulo Kaique, de seis anos, participou da programação do teatro da Vila da Criança acompanhado da mãe, Sandra Correia. Ele se mostrou encantado com a apresentação. “Eu adorei assistir ao teatro! Foi muito divertido, com muitos personagens legais. Quero voltar para ver de novo!”.

Vila da Criança

Além das atrações teatrais, o espaço segue oferecendo uma diversidade de opções, como arena gamer, cinema, parque de diversões, roda-gigante, brinquedos acessíveis, casas temáticas, minicidade e, até o dia 19 de outubro, o ônibus AquaNave com realidade virtual educativa.

O evento é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), com o apoio da Energisa, Netiz e Iguá, e patrocínio do Banese.

Foto: Laura Marcelino