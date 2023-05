Técnica de Ginástica Rítmica é a mais nova cidadã sergipana

A técnica da Seleção Brasileira de Conjunto de Ginástica Rítmica, Camila Ferezin foi homenageada nesta quinta-feira (25) no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe, com o Título de Cidadã Sergipana. A propositura é de autoria do deputado Marcelo Sobral (União Brasil). Natural de Londrina (PR), mora há nove anos em Aracaju, treinando a equipe e levado o nome do estado para competições internacionais, a exemplo da recente conquista do 1º lugar no campeonato realizado em Portugal.

De acordo com o autor da propositura, a homenagem é uma forma de destacar a importância do trabalho da técnica Camila Ferezin para o desenvolvimento da ginástica rítmica e do esporte em Sergipe e no Brasil. “Hoje estamos concedendo esse título à técnica de ginástica brasileira rítmica; ela que já reside no nosso estado há quase 12 anos; casada com o meu amigo sergipano Ricardo Resende, o Kaká e é uma honra muito grande homenagear Camila, que leva o nome do nosso estado para todo o Brasil e para o mundo, conquistando títulos importantes. Na verdade Camila Ferezin é um presente para Sergipe; reside aqui, treina as ginastas aqui e na realidade é um presente para todos nós”, observa o deputado Marcelo Sobral.

A Sessão Especial foi presidida pelo deputado Luciano Bispo (PSD), que se disse apaixonado pela ginástica rítmica. “A chegada de Camila Ferezin foi muito importante para Sergipe. Somos 24 deputados e todos votaram pela aprovação do Título de Cidadã Sergipana como uma forma de agradecer à treinadora e às meninas. Sou um apaixonado por esse esporte e se tivesse uma filha fazendo ginástica, não ia sair de perto dela nas apresentações. Deus colocou Camila em Sergipe e ela soube escolher uma família de bem, casando com o filho de Luciene e Ari Resende, meu amigão. Somos muito gratos”, afirma o deputado Luciano Bispo.

A homenageada destacou estar muito feliz com o reconhecimento da Assembleia Legislativa de Sergipe.

“É uma honra estar recebendo esse título; agradeço ao deputado Marcelo Sobral por esse super presente. Estou aqui há quase 12 anos; vim em 2011 à convite da Confederação Brasileira de Ginástica, Luciene Resende; assumi essa missão de treinadora da Seleção Brasileira de Conjunto; então é um momento de muita gratidão de estar recebendo essa homenagem, pois já me considero há bastante tempo sergipana ao lado desse povo muito gentil e muito hospitaleiro. Sempre me senti em casa e estou muito feliz em treinar essas meninas que nos trazem muito orgulho”, afirma, informando que são 12 ginastas da categoria adulto, oito ginastas na seleção brasileira juvenil e que entre as meninas, duas são sergipanas: a titular Marcela Borges, que recentemente conquistou medalha de ouro com a equipe e Maria Fraga no conjunto reserva.

Sem conter as lágrimas, Camila agradeceu aos deputados, à mãe Nadir, aos irmãos e a toda a família de Londrina que acompanhou a sessão online, à Luciene Resende e Ari Resende, à equipe, às ginastas, à imprensa e aos sergipanos pelo acolhimento, além de agradecer ao esposo sergipano Ricardo Resende com quem tem uma filha: Maria Clara. A homenageada também é mãe de João Lucas.

O prefeito Edvaldo Nogueira ressaltou que esse título orgulha a todos os sergipanos. “Camila Ferezin nos alegra, nos dá felicidade e nos orgulha com tantos títulos. Nesse momento juntamos sentimento da gratidão e do orgulho que não pejorativo, mas que a gente fica feliz em sentir. Estamos felizes como sergipanos em ter um pessoa que se incorpora definitivamente às nossas vidas incorporando o Título de Cidadã Sergipana. Gratidão a ela e as ginastas pois só elas sabem como é complexo competir; elas treinam diariamente 14, 15 horas por dia e eu sou grato por vocês nos orgulharem e trazerem para a nossa cidade e o nosso estado, o primeiro lugar em Portugal e o segundo lugar na Grécia”, observa.

De acordo com o presidente do Conselho Regional de Educação Física, Gilson Dórea, é muita honra estar vivenciando esse momento.

Composição da Mesa

“Quero agradecer a esta Casa pelo reconhecimento ao trabalho realizado por Camila para o esporte nacional e principalmente colocando o nome de Sergipe a nível internacional, então esse momento é muito importante para os profissionais de Educação Física, principalmente os que têm amor à modalidade de GR e isso nos dá um sentimento de gratidão a esta Casa por outorgar esse Título de Cidadã Sergipana à Camila. Sergipe ganha e nós profissionais de Educação Física também”, reitera.

A Mesa Diretora foi composta na Sessão Especial pelos deputados, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, o presidente do Conselho Regional de Educação Física, Gilson Dórea, a presidente da Confederação Brasileira de Ginástica, Maria Luciene Resende.

No plenário e nas galerias da Alese, a deputada Linda Brasil PSOL), os deputados Georgeo Passos (Cidadania) e o deputado Paulo Júnior (PV); além da prefeita de Gararu, Zete de Janjão, familiares e amigos da homenageada, as ginastas e profissionais de Educação Física.

Biografia

Camila Ferezin é graduada em Educação Física pela Universidade Norte do Paraná e especializada em ginástica Rítmica pela Universidade Norte do Paraná. Treinou o esporte dos 8 aos 23 anos e integrou a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica durante 10 anos como ginasta. Tem em seu currículo a participação em quatro Olimpíadas e é tetracampeã dos Jogos Pan-Americanos.

Em 2003, nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, fez parte da comissão técnica brasileira. Em 2007, no Pan do Rio de Janeiro, trabalhou como comentarista. Em 2011, assumiu o cargo de treinadora da Seleção Brasileira de Conjunto e conquistou a medalha de ouro nos Jogos de Guadalajara. Quatro anos depois em Toronto, ganhou novamente a medalha de ouro.

Em 2021, pela primeira vez na história da modalidade, o Brasil se classificou para uma final em Campeonato Mundial. A equipe terminou a competição em 7º lugar no conjunto de cinco bolas. Em junho de 2022, a equipe liderada pela treinadora conquistou a medalha de bronze na prova mista da etapa da Itália da Copa do Mundo. E recentemente conquistou junto com as ginastas, medalha de ouro em Portugal.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza