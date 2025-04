Técnicos  do AjuPrev e da Assistência Social debatem políticas públicas para o servidor municipal

O coordenador do Núcleo Psicossocial do Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev), Wagner Mendonça, esteve reunido na manhã desta segunda-feira, 28, com técnicos da Secretaria de Assistência Social (Semfas). O objetivo do encontro, que aconteceu na sede do instituto, foi planejar uma parceria pensando no servidor público municipal.

Aproveitando o momento, Wagner Mendonça e a psicóloga Simone Barbosa, debateram alguns assuntos pertinentes ao AjuPrev que podem ser trabalhados em parceria com a Semfas e apresentou o projeto “Viver Bem Mais”.

“Este é um projeto que estamos formatando, com o objetivo de conhecer melhor o público do instituto, saber suas demandas e em que podemos auxiliá-lo e orientá-lo. Temos também a proposta de trabalhar com quem está próximo da aposentadoria, para que entenda todo o processo, conheça sobre legislação previdenciária e saiba como fazer o planejamento financeiro futuro”, explicou.

O coordenador do Núcleo Psicossocial do AjuPrev informou, ainda, que o Viver Bem Mais foi pensado seguindo a orientação da prefeita Emília Corrêa, de humanizar o atendimento.

Acompanhado pela assessora de Planejamento Estratégico da Assistência Social, Flávia Calumby, o diretor de Planejamento da Semfas, Kaio Luan Campos, destacou a importância do trabalho em conjunto com o AjuPrev.

“A ideia é trabalhar a questão da intersetorialidade e trabalhar de mãos dadas com o Aracaju Previdência, que é um órgão de grande importância na vida dos servidores. A partir deste primeiro encontro, traçamos parcerias e estratégias para que seja possível desenvolver políticas públicas para os servidores, pensando no público em atividade e os aposentados”, relatou o diretor.

