Tecnologia associada à inovação amplia acesso aos serviços do SUS em Aracaju

Com a consolidação cada vez maior dos resultados da revolução digital ocorrida nas últimas décadas, especialmente no que diz respeito à conexão com a internet e desenvolvimento de eletrônicos sofisticados, áreas fundamentais da vida cotidiana, como os tratamentos de saúde, têm passado por transformações.

Com isso em perspectiva, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), investe na associação entre tecnologia e inovação, e tem implementado, nos últimos anos, ferramentas como o prontuário eletrônico, o Portal da Saúde, o aplicativo Mais Saúde e a Telemedicina, ampliando a qualidade e o acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde na capital sergipana.

O ponto de partida no uso da tecnologia para facilitar a obtenção de informações, compartilhamento seguro desses dados entre setores, e ainda a aproximação entre os serviços de saúde e a população, foi a implementação do prontuário eletrônico na rede municipal de saúde, ainda em 2018.

Com esse instrumento, destaca a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, os usuários do SUS na capital deixaram de ser pontos isolados em uma rede complexa, que se reiniciava a cada nova consulta, para compor uma teia interligada de informações conectadas e acessíveis tanto pelos próprios cidadãos quanto pelos profissionais da SMS, com um histórico a ser consultado que permite o atendimento com uma maior eficiência.

“O prontuário eletrônico trouxe essa facilidade de colocar todas as informações no mesmo lugar, integrando todas as redes. A partir deste momento, o que foi dito ao médico na consulta, os exames realizados, diagnósticos, tratamentos e o uso de medicamentos, passaram a estar disponíveis, independente da unidade ou do profissional que prosseguirá com o tratamento, seja urgência ou especialista. Assim, o paciente deixa de ser um paciente novo sempre, mas uma pessoa com uma história na rede, o que aumenta a efetividade do serviço e a segurança do usuário”, explica Waneska Barboza.

A consolidação do prontuário eletrônico, salienta a gestora, permitiu o avanço na garantia de maior autonomia para os cidadãos, na forma da criação do Portal da Saúde, inicialmente, e, pouco depois, do aplicativo Mais Saúde, com o qual é possível acessar informações que constam no sistema, além de realizar e acompanhar solicitações de serviços.

“Percebemos que havia a necessidade de que o usuário tivesse mais autonomia, informações de forma mais prática, marcar consultas sem sair da sua casa, por isso criamos um portal. Por lá, está tudo registrado, o prontuário, a regulação de exames e consultas, os medicamentos e a carteira de vacinação. Logo em seguida, evoluímos nessa autonomia para o usuário através do aplicativo Mais Saúde Cidadão, que funciona como um espelho do site”, detalha Waneska.

Para além de facilitar o acesso e acompanhamento dos serviços, a pasta investiu ainda em soluções gerenciais a partir do compilamento e processamento de informações, com o uso, por exemplo, de planilhas via Power Bi, que têm sido fundamentais para traçar estratégias epidemiológicas, políticas específicas para regiões ou faixas etárias e decisões financeiras.

“Hoje, conseguimos cruzar dados, saber o comportamento de doenças por bairros, regiões, faixa etária, gênero, o que auxilia a administração a formular políticas públicas mais focadas nas necessidades do usuário. Nós conseguimos também mapear os processos de trabalho, a parte financeira para saber onde se gasta mais, onde se deve concentrar energias, monitorar documentos que passam pela pasta, de maneira a agilizar contratações, licitações, pagamento de fornecedores. Isso é fundamental porque a saúde é uma área muito dinâmica e você precisa visualizar tudo e responder rapidamente para evitar a descontinuidade na prestação de serviços, o que tem um impacto grande na sociedade”, ressalta a gestora.

Telemedicina

Mais recentemente, a Prefeitura de Aracaju avançou também nesta busca por facilitar o acesso aos serviços, ao adotar a Telemedicina. As consultas são ofertadas em 39 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), nas especialidades de Neurologia adulto e pediátrico, Psiquiatria adulto, Endocrinologia e Nefrologia. Para ter acesso, o paciente precisa possuir um encaminhamento médico.

“Com as informações a que tivemos acesso a partir do prontuário eletrônico passamos a entender, por exemplo, em cada território, quais são as principais especialidades médicas necessárias. Com essa base, também focamos em contratar consultas por via remota, dentro das UBSs, como parte do atendimento da unidade para não descaracterizar a territorialização, o lugar que o usuário já está habituado a ser atendido, e garantimos ainda acompanhamento técnico, caso seja necessário, sobretudo pensando em idosos, com todo o suporte para interagir com o médico. Não há prejuízo para o atendimento dos pacientes e nós conseguimos preencher vazios assistenciais que decorrem da escassez de mão de obra ligada a certas especialidades médicas”, aponta a secretária.

Ao adotar o uso de variadas ferramentas tecnológicas, complementando as práticas tradicionais, a administração municipal adequa Aracaju, passo a passo, a este mundo transformado, digital, e demonstra que a inovação precisa estar ligada necessariamente à melhoria prática da vida dos cidadãos.

Foto André Moreira