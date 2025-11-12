Tecnologia sergipana vai marcar presença no maior evento de autismo do planeta

A Abraço, startup criada em Sergipe, participará da ExpoTEA 2025, que acontece entre os dias 28 e 30 de novembro, no Expo Center Norte, em São Paulo, e deve reunir mais de 60 mil pessoas, entre profissionais, famílias, especialistas e empreendedores da área.

A Abraço é uma plataforma digital que facilita a gestão de terapias para pessoas neurodivergentes, conectando terapeutas, famílias e escolas em um mesmo ambiente digital. A solução usa inteligência artificial para sugerir planos de intervenção personalizados, gerar relatórios de evolução e oferecer ferramentas práticas de apoio no dia a dia, como cartões de comunicação alternativa, quadros de rotina visual e recursos para momentos de crise.

Fundada pela psicóloga e neuropsicóloga Denise Costa Ribeiro e pelo programador e empreendedor Eduardo Costa Ribeiro, que é autista, a startup nasceu em Aracaju com o propósito de aproximar cuidado e tecnologia.

“Levar o nome de Sergipe para um evento mundial é motivo de orgulho. É a prova de que inovação e sensibilidade social podem andar juntas. Somos uma solução que atua com mais de 900 crianças em desenvolvimento e atende as ODS 03 e 04”, destaca Eduardo Costa Ribeiro, CEO da Abraço.

Reconhecida pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios como uma das 100 startups mais promissoras do país, a Abraço já conta com mais de 70 clientes em todo o Brasil e se consolida como referência em soluções para o cuidado de pessoas neurodivergentes.

Visite nosso site: www.abraco.app.br

O quê? Participação da Abraço na ExpoTEA 2025

Quando? 28, 29 e 30 de novembro de 2025

Onde? Expo Center Norte (SP)

Por Comunicação Startup Abraço