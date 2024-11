Tem make pra todo mundo! Confira os lançamentos da Avon para o fim do ano

Marca líder de maquiagem no Brasil anuncia suas novas apostas para todos os gostos

A dona Avon chegou com os refrescos para os amantes de make! A marca, renomada no mercado de cosméticos, apresenta seus novos lançamentos de maquiagem que chegaram com tudo para o final do ano. Entre novos produtos e relançamentos de itens queridinhos do público, as novidades vão desde batons multifuncionais até bases que prometem te deixar pronto para arrasar em qualquer ocasião.

O portfólio de maquiagem da Avon é recheado de opções que conseguem atingir todo o tipo de pessoa e cada uma de suas particularidades. Com a missão de investir na modernidade do mundo dos cosméticos, a marca expandiu seus ares e decidiu arriscar em alternativas diferenciadas de produtos versáteis que entregam funcionalidade, ao mesmo tempo que mantém a qualidade reconhecida da marca.

Entre os lançamentos de maquiagem do mês, o novo Batom Avon Power Stay Preciso se destaca por ser um batom matte, mas que também oferece contorno labial – o perfeito produto dois em um. Também roubando a cena, a Máscara de Cílios Avon Exxtravagant a prova d’água surpreende com versão à prova d’água e uma tecnologia inédita. E tem mais! O Brilho Labial Avon Moranguinho, que bombou nos anos 2000, está de volta em um relançamento com cheiro de nostalgia.

Veja abaixo todas as novidades da marca deste mês:

Batom Power Stay Preciso – R$ 45,99

Com a tecnologia Color Lock, que entrega 3x mais duração que o batom em bala comum sem deixar a cor desbotada na boca, o Power Stay Preciso é o batom que todo mundo precisava. Além do acabamento matte com 10 cores de alto impacto, ele também funciona como contorno labial. A funcionalidade dois em um fornece mais praticidade para seu dia a dia, juntando dois produtos em um só. O batom vem em uma lapiseira retrátil, trazendo mais conforto no momento da aplicação, mais definição nos lábios e facilita o contorno – uma ótima mão na roda para o cotidiano, né? Certeza que esse vai ser seu novo batom preferido!

Brilho Labial Moranguinho – R$ 34,99

Sim, ele voltou. Aquele que é um dos brilhos labiais mais amados de todos os tempos: nosso Moranguinho! O ícone da linha Color Trend, que marcou a infância de muitos, está de volta em um relançamento que promete encantar quem já é fã e conquistar novos admiradores. O produto conta com dois acabamentos irresistíveis: de um lado dele deixa efeito perolado e outro deixa um efeito cremoso nos lábios – sem contar naquele aroma docinho de morango que a gente gosta. Adquira esta novidade nostálgica a partir do dia 26 de novembro.

Máscara de cílios Exxtravagant a prova d’água – R$ 59,90

A nova versão da máscara de cílios Exxtravagant a prova d’água promete e vai entregar tudo! Com uma formulação nova, o produto é ideal para quem gosta de impactar. A máscara foi projetada com a tecnologia Gel Fibre, que entrega muito volume, desde a primeira camada. Ou seja, o resultado é uma aplicação uniforme, com um preto intenso, perfeito para todas as ocasiões. E o melhor de tudo: é à prova d’água! Não vai perder, né?

Base Power Stay líquida 24h – R$59,90

A base Power Stay tem niacinamida, ativo que ajuda a controlar a oleosidade e reduz a aparência dos poros. Com uma duração de 24 horas e à prova d’água, o produto possui uma tecnologia patenteada que uniformiza a pele e resiste ao calor, a umidade e a rotina agitada – tudo isso controlando o brilho e mantendo o aspecto natural durante o dia todo. Junto com o acabamento matte, a base ainda cobre manchas, espinhas e até aquelas olheiras que a gente quer esconder.

Base Power Stay Compacta 3 em 1 – R$74,90

E para quem gosta de um produto mais compacto, a base Power Stay Compacta é o pedido certo. À prova d’água e com duração de 18 horas, o produto funciona como três em um: base, corretivo e pó. Seu acabamento matte natural promete uma aparência mais despojada e sua cobertura com FPS 20 é perfeita para peles mistas, secas ou maduras.

Base Tratamake Sérum 3 em 1 – R$57,90

Produto multifuncional? Temos! Por ser 3 em 1, a base sérum Tratamake cumpre tudo aquilo que sua pele precisa, hidratação, uniformização e proteção com FPS 30. Além de hidratar de forma imediata e manter por até 72h, o produto uniformiza o tom e reduz manchas com ácido tiodipropiônico. Seu acabamento radiante natural é fortemente indicado para peles sensíveis, mistas e secas. E o produto também conta com FPS 30.

Pó Compacto FPS 35 – R$ 52,99

Com duração de 8 horas, o pó que vai facilitar sua vida está em suas mãos. O pó compacto com FPS 35 ajuda a uniformizar o tom e a controlar o brilho da sua pele. Indo além, o produto promete selar a pele, potencializando a fixação da maquiagem. A cobertura do pó é média e seu acabamento é matte sedoso, deixando a sensação perfeita na pele.

