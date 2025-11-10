Tema da redação do Enem inspira vice-prefeito de Aracaju a compartilhar experiência pessoal

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025, “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, motivou o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, a se posicionar publicamente sobre a urgência de políticas públicas para a população idosa. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, que rapidamente gerou grande engajamento, Ricardo conectou o debate nacional com sua experiência pessoal no cuidado com sua mãe, de 89 anos.

No vídeo, o vice-prefeito relata a jornada de luta e superação de sua mãe, que após meses de internação hospitalar, hoje se recupera em casa, acamada. “Esse tema me toca de forma muito pessoal”, afirma Ricardo. “Graças a Deus, eu tive condições de estar perto dela e ajudá-la. Mas quem não tem a mesma condição? Essa experiência me fez enxergar ainda mais a importância de garantir um envelhecimento com dignidade para todos.”

O posicionamento do vice-prefeito vai além da reflexão pessoal e aponta para a responsabilidade do poder público. Ricardo Marques defende a necessidade de um planejamento urbano e social que acolha a população idosa, que cresce em ritmo acelerado no Brasil. Segundo ele, é fundamental pensar em cidades mais acessíveis, em um sistema de saúde de qualidade e em uma rede de assistência social que ampare cada pessoa em todas as fases da vida.

“Falar sobre envelhecimento é falar sobre o nosso amanhã”, ressalta o vice-prefeito. “Como gestor público, acredito que esse debate precisa unir gerações, porque o futuro que a juventude sonha hoje é o mesmo que a gente precisa preparar para envelhecer com respeito e amor. Precisamos transformar o debate em ações concretas no dia a dia das pessoas.”

O vídeo, que já acumula milhares de visualizações e centenas de comentários, gerou um debate qualificado nas redes sociais, com muitos cidadãos compartilhando suas próprias experiências e cobrando mais atenção do poder público para a causa. A iniciativa do vice-prefeito de Aracaju destaca a importância de os gestores públicos se conectarem com temas relevantes da sociedade e utilizarem suas plataformas para promover discussões construtivas.

