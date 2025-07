Temporada de Forró do Gonzagão começa nesta sexta-feira, dia 11

Durante o mês de julho, o forró continua firme no Complexo Cultural Gonzagão, no bairro Farolândia, conjunto Augusto Franco, em Aracaju. Nesta sexta-feira, 11, o Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), dá início à Temporada de Forró do Gonzagão, iniciativa que estende os festejos juninos e oferece mais uma opção de lazer gratuito para sergipanos e turistas. As apresentações acontecem às sextas, sábados e domingos, com início às 19h (sextas e sábados) e às 18h (domingos).

A programação inclui três semanas de shows com nomes consagrados da música sergipana e artistas em ascensão na cena local e nacional. Na noite de estreia, sobem ao palco Chiquinho do Além Mar, Cebolinha do Forró Biss e Franquinho Vaqueiro.

O evento acontece após a revitalização completa do Gonzagão, entregue no fim de junho, que incluiu melhorias na acessibilidade, pavimentação, nova iluminação, intervenções artísticas a partir do grafite e a criação de espaços novos como praça, fogueira cenográfica e painéis instagramáveis.

De acordo com o presidente da Funcap, Gustavo Paixão, a temporada atende a um desejo antigo da comunidade. “A Temporada de Forró do Gonzagão é uma extensão natural dos festejos juninos. Já havia esse pedido por parte da população da região do Augusto Franco, da Farolândia e de outras áreas. Com a revitalização do espaço, esse desejo ficou ainda mais forte. A ideia é manter a movimentação cultural e econômica durante o mês de julho, complementando a programação da Vila do Forró. A proposta valoriza os artistas sergipanos e mantém o Gonzagão ativo como a verdadeira casa do forró no estado”, destacou.

Programação completa

Sexta-feira – 11 de julho, a partir das 19h

19h – Chiquinho do Além Mar

21h – Cebolinha do Forró Biss

23h – Franquinho Vaqueiro

Sábado – 12 de julho, a partir das 19h

19h – Santana Baião da Penha

21h – Corisco do Trovão

23h – Rafinha “O bom de verdade”

Domingo – 13 de julho, a partir das 18h

18h – Balança Eu

20h – Ray Lucca

22h – Ygor Ranieri

Sexta-feira – 18 de julho, a partir das 19h

19h – João da Passarada

21h – Chiko Queiroga e Antônio Rogério

23h – Borba de Paula

Sábado – 19 de julho, a partir das 19h

19h – Dudu Moral

21h – Pedro Gabriel

23h – Lala Amor Cigano

Domingo – 20 de julho, a partir das 18h

18h – Brenno Matos

20h – Chá de Kapiaba

22h – Eline Martins

Sexta-feira – 25 de julho, a partir das 19h

19h – Gustavo Santana

21h – Forró Paraxaxá

23h – Cintura Fina

Sábado – 26 de julho, a partir das 19h

19h – Jailson do Acordeon

21h – Belinho O Diferente

23h – Kelly Azevedo

Domingo – 27 de julho, a partir das 18h

18h – Dinho Menezes

20h – Ranniery Gomes

22h – Junior Ventura

Ascom Funcap