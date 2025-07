TEMPORADA DE FORRÓ DO GONZAGÃO MOVIMENTA BAIRRO FAROLÂNDIA E REGIÕES COM NOITE DE ATRAÇÕES SERGIPANAS

A noite desta sexta-feira, 18, foi de casa cheia e muito forró no bairro Farolândia, em Aracaju. A programação da Temporada de Forró do Gonzagão atraiu moradores do bairro e de regiões próximas, destacando a importância do espaço como símbolo da cultura popular sergipana. Realizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), o evento estende o ciclo junino no estado e fortalece a tradição do forró com apresentações de artistas da terra: João da Passarada, Chiko Queiroga e Antônio Rogério, e Borba de Paula.

Quem passou pelo Gonzagão encontrou um ambiente revitalizado, acolhedor e preparado para receber a comunidade com conforto e segurança. A professora Leila Cardoso, moradora da Farolândia, destacou a importância do espaço para a preservação das tradições. “Ver o Gonzagão assim, tão bonito, me traz memórias afetivas. Tínhamos arraiais em que as pessoas dançavam do seu jeito, com ou sem parceiro. Esse forró de família é valioso porque resgata a nossa cultura. Eu amo o São João, amo essa cor, e acho que o espaço estava mesmo precisando dessa nova vida”, afirmou.

De Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o artista popular João Cocó também marcou presença e falou da alegria em voltar ao espaço. “Depois de tantos anos, voltar ao Gonzagão é muito gratificante. Esse espaço tem tudo a ver com a nossa sergipanidade. Já participei de eventos aqui no passado e estar hoje de volta, prestigiando essa retomada, é muito significativo. Isso é importante para a cultura e para as nossas comunidades”, contou.

Moradora do conjunto Augusto Franco, Leonor Batista Santos acompanha a movimentação do Gonzagão desde o início. “Estou há 43 anos aqui. Criei meus filhos nesse bairro e todos amam forró. Essa temporada é muito boa, é um verdadeiro resgate das nossas tradições. Só deixo de vir quando não posso”, disse.

O morador do bairro Industrial Manuel Messias é presença certa nas noites de forró. “Sou apaixonado por esse ritmo. Gosto muito do pé de serra e da valorização dos nossos cantores. A revitalização do Gonzagão trouxe mais atividades, mais luz, mais vida. Espero que esse espaço continue sendo usado o ano inteiro para o forró. Afinal, somos o País do Forró”, destacou.

A programação segue neste sábado, 19, a partir das 19h, com de Dudu Moral Pedro Gabriel e Lala Amor Cigano. No domingo, 20, a partir das 18h, com Brenno Matos, Chá de Kapiaba e Eline Martins.

Temporada de Forró

A Temporada de Forró faz parte da política de valorização da cultura popular promovida pelo Governo de Sergipe, que investe na manutenção de espaços culturais e na ampliação do calendário junino. Após a revitalização completa do Gonzagão, entregue em junho, o equipamento passou a contar com infraestrutura renovada, acessibilidade, cenografia junina e uma agenda especial de atividades.

Foto: Julia Rodrigues