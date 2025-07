TEMPORADA DE FORRÓ ABERTA NO GONZAGÃO COM ESPAÇO REVITALIZADO E FESTA AO SOM DO AUTÊNTICO PÉ DE SERRA

O forró segue firme em Aracaju mesmo após o fim de junho. A Temporada de Forró do Gonzagão teve início nesta sexta-feira, 11, levando ao público sergipano e aos turistas a alegria do arrasta-pé em um dos espaços mais simbólicos da cultura popular do estado, o Complexo Cultural Gonzagão, localizado no conjunto Augusto Franco. O evento é promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e segue até o fim do mês com programação gratuita às sextas, sábados e domingos.

A estreia da temporada foi marcada pela animação do público, que não ficou parado ao som de Chiquinho do Além Mar, Cebolinha do Forró Biss e Franquinho Vaqueiro. Com repertórios recheados de clássicos e músicas autorais, os artistas colocaram todo mundo para dançar e deram o tom da festa que promete movimentar as noites de julho no Gonzagão.

Com muita energia no palco, Chiquinho do Além Mar celebrou o retorno do espaço e destacou a importância da iniciativa para valorizar os talentos locais. “É gratificante ver esse palco de volta, ainda mais bonito, e com espaço para a gente que é da terra. O povo tá animado, dançando, e isso mostra como o sergipano ama e vive o forró. Só tenho a agradecer por fazer parte desse momento”, afirmou.

O cantor Cebolinha, da banda Forró Biss, celebrou a reabertura do Gonzagão com entusiasmo e emoção. Para ele, estar de volta ao palco do complexo, agora revitalizado, é motivo de orgulho. “É muito bom poder voltar ao Gonzagão reformado, todo bonito e acolhedor. Eu, que já fazia parte da casa, fico emocionado em ver o público feliz, animado, aproveitando cada segundo. Ver rostos conhecidos na plateia, gente que acompanha o nosso trabalho há tanto tempo, é uma alegria enorme”, destacou.

Franquinho Vaqueiro subiu ao palco do Gonzagão pela primeira vez e não escondeu a emoção. O cantor foi o responsável por encerrar a primeira noite da Temporada e celebrou a oportunidade de participar do evento. “Foi uma felicidade enorme tocar aqui. A energia do público me contagiou do início ao fim. Essa Temporada do Gonzagão foi uma ideia incrível, que valoriza e dá visibilidade aos artistas sergipanos. É uma chance real de mostrar nosso trabalho e conquistar novos espaços”, considerou.

Revitalização completa

O espaço que acaba de passar por um processo completo de revitalização, recebeu os visitantes com nova iluminação, praça, painéis instagramáveis e uma estrutura mais acolhedora, que valoriza a experiência de quem vive e celebra a cultura sergipana.

A iniciativa busca estender os festejos juninos, democratizando o acesso à cultura e movimentando a cadeia da economia criativa. Além de fomentar o turismo e o lazer em Aracaju, a programação destaca o talento dos artistas locais e fortalece o papel do Gonzagão como casa do forró e lugar de referência para manifestações tradicionais nordestinas.

Aos 71 anos, Maura de Almeida vive um novo começo em Aracaju. Natural da Bahia, ela está morando na capital sergipana há apenas três meses e fez questão de prestigiar, pela primeira vez, o Gonzagão. Encantada com o espaço, não escondeu a empolgação. “Aracaju é tudo de bom. Agora que cheguei, quero recuperar o tempo perdido. Esse lugar é maravilhoso, e com essa temporada de forró então, vou curtir bastante. Não quero perder mais nada”, revelou.

Os professores Eliane Santos e Antônio Paulo aproveitaram a reabertura do Gonzagão para reviver boas lembranças. O casal, que já curtiu muitos momentos especiais no espaço, falou com carinho sobre a importância do local. “A gente estava sentindo falta desse lugar, que faz parte da nossa história. O Gonzagão remete a muitas memórias do passado e, agora, com essa revitalização, está ainda mais bonito. Amamos a decoração, as pinturas, está tudo lindo”, considerou.

Já o aposentado Jailson dos Santos celebrou com entusiasmo a reabertura do Gonzagão. Presente na primeira noite da temporada, ele brincou com a saudade antecipada. “A única parte ruim é que o forró acaba em julho”, disse entre risos. Encantado com a nova estrutura, destacou a beleza do espaço e garantiu que vai voltar outras vezes. “Ficou tudo muito bonito. Agora é aproveitar o que resta da temporada e dançar forró enquanto dá tempo”, completou.

Zilma Ribeiro, cabeleireira e apaixonada por forró, foi só alegria na reabertura do Gonzagão. Com um sorriso no rosto e um look caprichado, ela disse que fez questão de se arrumar para curtir a primeira noite da temporada. “Coloquei minha roupa mais bonita, fiz o cabelo e vim aproveitar. O Gonzagão está maravilhoso, era tudo que a gente queria. Um espaço para dançar, reencontrar amigos e celebrar nossa cultura”, contou animada.

Durante todo o mês de julho, o público poderá conferir apresentações com nomes consagrados da música sergipana e artistas em ascensão, consolidando a Temporada de Forró como mais uma agenda cultural permanente no calendário do estado.

Realização

A Temporada de Forró do Gonzagão é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento e Maratá.

Foto: Erick O’Hara