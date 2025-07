Temporada de ofertas ganha fôlego novo com a liquidação BBB do Shopping Jardins

Liquidação de inverno acontece de 10 a 13 de julho no Shopping Jardins e descontos chegam a 70%

A partir desta quinta-feira, 10 de julho, o Shopping Jardins, em Aracaju (SE), realiza a tradicional liquidação BBB Jardins de Inverno. Englobando mais de 200 lojas e quiosques, a campanha promete movimentar o comércio local com descontos de até 70% em diversos segmentos, como moda, calçados, acessórios, eletrodomésticos, beleza, livros, brinquedos e utilidades para o lar. A temporada de ofertas seguirá até o domingo, 13 de julho, oferecendo oportunidades para o consumidor economizar.

“A BBB Jardins já faz parte do calendário de Aracaju, sendo muito esperada pela população. É a chance de renovar o guarda-roupa, antecipar presentes ou adquirir aquele item desejado com preços e condições bastante atrativos”, destaca Acácia Sandes, gerente de Marketing do Shopping Jardins.

Oportunidade para boas compras

Os lojistas aproveitam a temporada do BBB Jardins para renovarem os estoques, oferecendo oportunidades reais para os consumidores economizarem em produtos de qualidade. Roupas, calçados e acessórios infantis com descontos de até 50%, geladeira Eletrolux de 400 litros por R$ 2.989 no Magazine Luiza, preços reduzidos em até 60% na Hering, Clube Melissa e lojas de departamento são algumas das ofertas.

Comércio aquecido

As temporadas de ofertas contribuem com o aquecimento do varejo, um dos principais setores da economia sergipana. Em 2024, o volume de vendas do comércio varejista cresceu 5,8%, posicionando Sergipe em 12º lugar nacionalmente, com alta nominal de 9,5% na receita anual, segundo dados da Pesquisa de Comércio (PMC) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisados pelo Observatório de Sergipe.

Em abril de 2025, as vendas do varejo sergipano registraram o terceiro maior crescimento do país. O aumento no volume de vendas em Sergipe foi de 1,3% em relação a março de 2025 e de 4% na comparação anual, com um avanço expressivo de 7,8% na receita nominal.

Tudo de bom, bonito e barato

Com mais de 200 operações, entre lojas, quiosques e âncoras, o Shopping Jardins reúne marcas nacionais, locais e regionais que participam da campanha promocional, oferecendo condições facilitadas de pagamento, combos promocionais e preços atrativos para queimar estoques da coleção outono-inverno.

A campanha BBB — que faz referência a Bom, Bonito e Barato — tem como propósito democratizar o acesso a produtos de qualidade e criar uma ponte entre o consumo consciente e as oportunidades do mercado.

