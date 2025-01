Tenda Eletrônica Banese Card no Verão SE terá programação 100% com DJs sergipanos

Os amantes da música eletrônica terão uma área totalmente dedicada a eles no Verão Sergipe 2025: a Tenda Eletrônica Banese Card, espaço com uma pegada totalmente hi-tech, com muita luz e projeções em led, que será montada sempre próximo ao house mix, um ponto central e de destaque na festa. As atrações da tenda serão as responsáveis pelos shows de abertura de cada edição do Verão Sergipe, e também agitarão o público nos intervalos dos shows do palco principal.

Ao todo, 26 DJs sergipanos participarão da festa, cuja curadoria artística foi feita pela produtora de eventos e produtora musical Anny Brito, mais conhecida como DJ Anny B. A sergipana tem 37 anos, com 18 de mercado na música eletrônica e 15 de carreira como DJ. Ela também é referência no Nordeste no cenário da música eletrônica, inclusive figura entre as 50 mulheres mais influentes da música eletrônica brasileira, lista que conta não apenas com DJs, mas com várias profissionais da área, como produtoras de eventos e executivas de gravadoras.

Para ela, a inserção de DJs na programação oficial do Verão Sergipe 2025, realizada por meio de uma curadoria especializada e com um espaço apropriado para as apresentações, é um marco histórico para todos que fazem parte desse segmento musical no estado, e a promessa de dias melhores para os profissionais do setor.

“Teremos uma estrutura própria e profissional, onde poderemos mostrar o trabalho de excelência que realizamos. Muita gente não sabe, mas Sergipe tem grandes artistas, inclusive DJs cujas músicas produzidas são tocadas em importantes festas do verão europeu, e outros tocando em grandes festivais, como o Universo Paralello, considerado o maior da América Latina, e que estarão na Tenda Banese Card, tocando pela primeira vez em um evento público, gratuito, para o povo sergipano. São artistas que atendem aos mais diversos tipos de público, e representam vários núcleos de projetos dentro do mercado da música eletrônica local”, enfatizou Anny B.

Abrindo mercados

Segundo a produtora, a inserção da música eletrônica no Verão Sergipe 2025 demonstra uma importante visão de mercado por parte do Governo de Sergipe, realizador da festa, e do Grupo Banese, por meio do Banese Card, patrocinador da tenda, já que esse estilo musical é o responsável por movimentar, anualmente, bilhões de dólares em todo o mundo. “É disto que estamos falando, de geração de emprego e renda, de impulsionar a carreira de artistas locais e atrair mais público para os eventos e clubes de Sergipe”, declarou Anny B.

Ela aproveitou a oportunidade para agradecer ao Governo do Estado e ao Banese por proporcionarem essa importante visibilidade para os DJs sergipanos logo nos primeiros meses de 2025, possibilitando que essa exposição renda frutos ao longo do ano para toda uma categoria profissional. “Com ações desse tipo os nossos DJs poderão ser conhecidos nacional e internacionalmente. Tomara que essa iniciativa nos permita ocupar mais espaços em eventos realizados tanto por gestões públicas, quanto particulares”, salientou Anny B.

Programação da Tenda Banese Card no Verão Sergipe:

Dias 24 e 25 de janeiro, em Pacatuba: DJ Ítalo, DJ Nanny, DJ Mathz e DJ JJ;

Dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, em Canindé do São Francisco: DJ Toquinho, DJ BTT, DJ Acrux e DJ SHAK;

Dias 7 e 8 de fevereiro, em Pirambu: DJ Esther Alencar, DJ SKY, DJ Thay e DJ NETXFUCK;

Dias 14 e 15 de fevereiro, na Barra dos Coqueiros: DJ Navarro, DJ Guaxi, DJ Raul Meneleu e DJ Afrodite;

Dias 22 e 23 de fevereiro, na Caueira: DJ Xsavier, DJ PNP, DJ Axshy e DJ Euterpe;

Dias 1º, 2 e 3 de março, no Abaís: DJ Carlos Morais, DJ Derick, DJ Ruy Tabuth, DJ Mike Negreiros, DJ IKARO e DJ LAAS.

Foto: Arthuro Paganini