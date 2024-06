“Tenho sido cobrado pela falta de banheiros públicos na Orla de Atalaia”, enfatiza vereador

Dentre as pautas abordadas pelo vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) , nesta quarta-feira, 05, na Câmara Municipal de Aracaju, está a falta de banheiros abertos ao público na Orla de Atalaia.

“Tenho sido cobrado, frequentemente, por turistas, cidadãos civis e os próprios moradores da região da Atalaia, pela falta de banheiros públicos na Orla. Estive no Rio de Janeiro para um evento, e lá, junto ao vereador Fabiano, pude observar a oferta de banheiros nas praias, há também os banheiros de gestão pública – privada, mas de forma acessível para todos, com ótima estrutura até para banho. E, aqui, em nossa cidade, na Orla mais bonita do Brasil, só temos dois banheiros, salvo engano, em estado precário. Um banheiro, ali próximo à pista de patins, e o outro próximo ao Mundo da Criança. Essa precariedade se estende às demais praias do nosso estado também”, destacou Byron.

O vereador ressaltou que a oferta de banheiros também faz parte de um planejamento de acessibilidade, uma vez que é preciso pensar de maneira coletiva e acessível. ” E, para que possamos ter banheiros para todos, também é preciso que esta estrutura atenda a todos. Desde a iluminação às normas de acessibilidade , por exemplo. Registro aqui este descontentamento que, de forma geral, vai além do turismo em nossa capital”, concluiu.

Foto China Tom

Por Jacqueline Reis