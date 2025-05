A Energisa informou na manhã desta sexta-feira (02) que uma tentativa de furto de cabos de energia, provocou a interrupção no fornecimento do serviço na Barra dos Coqueiros, além de duas ruas do bairro Industrial, em Aracaju.

A Empresa explicou que mais de 50% dos clientes afetados já tiveram o fornecimento restabelecido.

A Energisa informou ainda que três equipes técnicas seguem atuando nos locais para normalizar o serviço o mais rápido possível.

Foto Energisa