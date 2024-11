TEO SANTANA ESCLARECE DESCONFORTO NO WE LOVE PAGODE, RESSPONSABILIZA A CASA DE EVENTOS E PEDE DESCULPAS

A Teo Santana Produções & Eventos vem a público apresentar esclarecimentos relacionadas ao We Love Pagode com Sorriso Maroto, Dilsinho e Karenzinha, ocorrido na data de ontem, 24 de novembro, no SallesMultieventos em Aracaju, tendo em vista a divulgação de informações equivocadas que podem gerar interpretações erradas acerca do ocorrido.

A empresa organizadora do evento ressalta que contratou a casa de shows SallesMultieventos para a realização do evento que garantiu um espaço climatizado e com capacidade para 6.372 pessoas (5.772 pessoas no piso inferior e 600 pessoas no mezanino).

Durante as apresentações artísticas, frise-se, sem qualquer intercorrência, algumas pessoas informaram desconforto em razão do calor.

A despeito de ter observado a capacidade máxima da casa de eventos (6.099 pessoas presentes), e a obtenção de todas as licenças e autorizações, a Teo Santana Produções e Eventos adotou as seguintes providências:

1- Acionou os prepostos da Salles Multieventos para solucionar a intercorrência;

2- Promoveu a distribuição gratuita de água mineral ao público;

3- Acionou técnico de refrigeração;

4- Determinou a abertura das saídas de emergência, com a criação de bolsão de ar, e instalação de barricada para melhor circulação das pessoas;

5- Atuação do bombeiro civil;

6- Prestou atendimento no posto médico sem nenhum caso de remoção durante todo o evento;

7- Fez a abertura de mais um posto médico, em caso de necessidade, para um melhor atendimento;

8- Acionou o ar-condicionado ao meio dia, para melhor conforto, dentre outras medidas.

A Teo Santana Produções e Eventos reforçou ainda o compromisso da empresa com valores como a transparência, ética, e sobretudo, o respeito àqueles que são mais do que clientes, são os fãs que levam sua alegria para as nossas festas.

Agradecemos pela compreensão de todos e pela oportunidade de esclarecer este assunto.

Atenciosamente,

Teo Santana Produções & Eventos.