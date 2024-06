Terça do Arrocha estreia com aclamação de mais de 23 mil pessoas no Arraiá do Povo

Entre as novidades da programação do Arraiá do Povo 2024 está a ‘Terça do Arrocha’, por meio da qual as terças-feiras do evento serão dedicadas ao gênero musical, que é bastante popular em Sergipe. Prova disso foi o sucesso da estreia da iniciativa nesta terça-feira, 4, quando o Palco Rogério recebeu as apresentações de Natanzinho Lima, Unha Pintada e Silvanno Salles, que levaram um público de mais de 23 mil pessoas a entoar os clássicos da “sofrência”.

O professor de futebol Moisés Silva, de 26 anos, e a estudante Maria Luiza, 18, prestigiaram a festa ao lado de um grupo de amigos, e não esconderam a satisfação com a ‘Terça do Arrocha’. “Eu estou muito feliz, principalmente porque eu sou fã muito do Unha Pintada, que vai estar aqui. Também vai ser a primeira vez que vou ouvir Natanzinho Lima. O Governo de Sergipe está fazendo um grande forró e vai ser uma grande festa. Ninguém pode perder”, elogiou Moisés, que esteve pela primeira vez no Arraiá do Povo. “Está perfeito! Eu amei, o espaço está ótimo, tudo perfeito. Estou ansiosa por Silvanno Salles, quero sofrer daquele jeito”, complementou Maria Luiza.

Para o estudante Rafael Oliveira, 21, a ‘Terça do Arrocha’ se mostrou uma ótima iniciativa para as pessoas que, assim como ele, apreciam o ritmo no estado. “Eu acho que é bom para a cultura de Sergipe, porque a maioria das pessoas gostam de arrocha. Eu vim por Unha Pintada, sou fã”, contou Rafael.

O casal Sérgio e Tânia Smith destacou a valorização dos artistas locais no evento; e eles não estão enganados: ao todo, serão mais de 300 artistas sergipanos, espalhados pelos eventos juninos realizados pelo Governo do Estado na capital sergipana.

“Valorizar a cultura da terra é fortalecer os cantores do estado de Sergipe. Isso é o que é correto. Inclusive, é a primeira vez que eu venho para um evento desse tipo, de arrocha. Estou achando altamente organizado. O Governo do Estado está de parabéns”, ressaltou Sérgio. “Está tudo muito bonito, muito organizado, com segurança e está demais. Quem gosta de dançar agarradinho, agora é o momento”, finalizou Tania.

Programação

Quem abriu a programação desta terça-feria, 4, foi o cantor sergipano Natanzinho Lima, natural de Itabaiana, no agreste do estado. Segundo o artista, a ‘Terça do Arrocha’ é um marco importante em sua carreira, já que ele subiu ao mesmo palco em que outros grandes nomes do gênero musical se apresentaram.

“É um sonho realizado. Acho que todo artista, seja sergipano ou não, tem muita vontade de tocar nesta festa maravilhosa. Unha Pintada e Silvanno Salles são artistas que me inspiram”, declarou.

Em seguida, sergipanos e turistas puderam assistir ao show de Silvanno Salles, um dos grandes nomes do arrocha brasileiro. “Eu fiquei muito feliz quando me convidaram para participar deste evento. É uma coisa única e diferente o que o Governo do Estado está promovendo. Eu, que sou baiano, fiquei muito feliz pelo carinho e por participar desta noite do arrocha com essa galera de Sergipe, como Unha Pintada, como Natanzinho”, afirmou o artista, que possui mais de 20 anos de carreira solo.

A noite de shows foi concluída com o cantor sergipano Unha Pintada, que após 13 anos de carreira, é um dos expoentes do arrocha no estado. “É super especial participar de um evento tão grande desse jeito ser pedido pelo público, então tenho a felicidade de todo ano estar aqui em Aracaju tocando para esse povo maravilhoso. Para mim, é só felicidade”, disse o cantor.

País do forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Foto: Igor Matias