Terça do Arrocha: “Já é sucesso e caiu no gosto dos sergipanos”, diz Fábio

O governador Fábio Mitidieri prestigiou nesta terça-feira, 3, o quarto dia de shows do Arraiá do Povo 2025, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju. A noite marcou a estreia na atual edição da ‘Terça do Arrocha’, que teve início em 2024 e dedica as terças-feiras exclusivamente a artistas do gênero.

Fábio destacou a continuidade da iniciativa no Arraiá de 2025, valorizando esse gênero bastante identificado com o estado de Sergipe. “Uma grande alegria estar aqui na primeira ‘Terça do Arrocha’ do Arraiá em 2025. Uma festa segura, tranquila e lotada de sergipanos e turistas, gerando emprego e renda, movimentando a cidade e nossas tradições. E ainda mais agora com o arrocha consolidado, trazendo grandes artistas da nossa terra. A ‘Terça do Arrocha’ já é sucesso e caiu no gosto dos sergipanos”, afirmou.

A programação da noite contou com shows dos sergipanos Liene Show, Nadson O Ferinha e Luanzinho Moraes, e do baiano Tayrone. O chefe do Executivo estadual aproveitou a oportunidade para destacar a presença de artistas locais no evento organizado pelo Governo do Estado.

“Prezamos sempre pela valorização dos artistas sergipanos, trazendo nomes do nosso estado ao longo de todo o mês de junho. E é ainda mais especial na ‘Terça do Arrocha’, um gênero tão identificado com nosso estado. Os sergipanos estão brilhando pelo Brasil através do arrocha, e nos enchem de orgulho”, acrescentou.

Reconhecimento

O Arraiá do Povo movimenta toda a cadeia produtiva do estado e atrai milhares de sergipanos e turistas aos 30 dias de shows. A Praça de Eventos da Orla atraiu uma multidão na primeira ‘Terça do Arrocha’ de 2025 para acompanhar as atrações.

Uma das presenças foi a do deputado federal Diego Coronel (BA), corregedor da Câmara dos Deputados em Brasília. O parlamentar elogiou o Governo de Sergipe pela organização da festa no ‘país do forró’.

“É uma alegria muito grande estar aqui mais um ano em Sergipe, em Aracaju, curtindo o forró do Arraiá do Povo na Orla. Quero parabenizar o nosso governador Fábio Mitidieri e toda a equipe do Governo do Estado, que faz com que Sergipe receba o melhor São João do Brasil! Eu sou baiano, mas todo ano estou pelo menos um dia aqui, prestigiando e curtindo. Hoje ainda mais aqui na ‘Terça do Arrocha’, com grandes artistas, especialmente o Tayrone, que é baiano”, pontuou o deputado.

Foto: Reinaldo Moura