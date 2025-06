Terça do Arrocha retorna ao Arraiá do Povo com grandes atrações

A programação do ciclo junino do Governo de Sergipe, na Orla da Atalaia, em Aracaju, retorna nesta terça-feira, 3, com muita diversidade cultural. Às 17h, a programação será aberta na Vila do Forró com apresentações no Coreto, Barracão da Sergipe e no teatro. Já às 19h os shows começam no Arraiá do Povo, com a Terça do Arrocha, que reunirá Liene Show, Tayrone, Nadson O Ferinha e Luanzinho Moraes.

Na Vila do Forró, a apresentação no Coreto ficará por conta de Dione Barros, a partir das 17h30. Já no Teatro da Vila, às 18h30, o Grupo de Teatro Energisa apresentará a peça ‘Segurança Urgente’ – que abordará, de forma lúdica e educativa, os principais cuidados durante os festejos juninos -, seguida pelo grupo Eitcha Companhia de Teatro, às 20h, com o espetáculo ‘Dando nó em pingo d’água’. No Barracão da Sergipe, as apresentações serão comandadas por Junior Brava, às 19h, e a Quadrilha Meu Xodó, às 20h30.

País do Forró

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Confira a programação completa:

Arraiá do Povo

19h – Liene Show

21h – Tayrone

23h – Nadson O Ferinha

1h – Luanzinho Moraes

Nos intervalos: Luiz Ferraz

Vila do Forró

Coreto

17h30 – Dione Barros

Teatro

19h30 – Segurança Urgente (Grupo de Teatro Energisa)

20h – Dando nó em pingo d’água (Eitcha Companhia de Teatro)

Barracão da Sergipe

19h – Junior Brava

20h30 – Quadrilha Meu Xodó

Foto: Igor Matias