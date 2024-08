Terceira edição do Arena Gamer começa nesta quinta no RioMar

Evento terá disputas competitivas de League of Legends (LoL), Valorant, Free Fire e Counter-Strike 2

A terceira edição do Arena Gamer, evento organizado pela Federação do Estado de Sergipe de Esportes Eletrônicos (FESEE) e promovido pela TV Sergipe em parceria com o RioMar Aracaju, promete agitar o cenário de eSports em Sergipe.

Com disputas acirradas em jogos como League of Legends (LoL), Valorant, Free Fire e Counter-Strike 2, o evento levará os dois melhores times do qualify online para uma grande final presencial no shopping. Os vencedores dividirão uma premiação total de R$ 1 mil.

Além do CS2, o Arena Gamer também contará com campeonatos de Brawhalla, Dragon Ball FighterZ, EA SPORTS FC, eFootball, Granblue Fantasy Versus Rising, League of Legends, Street Fighter 6 e VALORANT. Será um evento repleto de emoção, estratégia e muita competição para os amantes de jogos eletrônicos.

As disputas acontecem de 22 a 24 de agosto e podem ser assistidas por game lovers, com acesso gratuito, na Praça de Eventos Mar, localizada no piso L1 do RioMar Aracaju. Confira a programação:

Serviço. Terceira edição do Arena Gamer

Quinta-feira (22/08)

Valorant – 16h

Sexta-feira (23/08)

EFootball – 15h

League of Legends – 18h

Granblue Fantasy Versus Rising – 19h

Sábado (24/08)

eFootball Mobile -10h

EA Sports – 10h

Free Fire – 14h

Street Fighter – 14h

Counter Strike 2 – 18h

