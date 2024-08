Terceira etapa do Campeonato Sergipano de Karts acontece dia 31

Terceira etapa do Campeonato Sergipano de Karts acontece no próximo dia 31

Após duas etapas iniciais eletrizantes, o Campeonato Sergipanos de Karts, competição mais relevante da categoria no estado, retorna para sua terceira corrida no próximo dia 31, sábado. No evento, os pilotos das categorias Super Senior, Graduados, Light, Cadete e Mirim darão sequência a disputa pela liderança do campeonato que se iniciou em abril. A etapa marca o meio da temporada, prevista para se encerrar em novembro.

Entre os Super Senior, Nilton Roza desponta como o líder da categoria. Guilherme Figueiredo, recém coroado campeão da Copa Brasil de Kart e atual detentor do título sergipano, lidera a categoria Graduados. Na disputa dos Light, o atleta Marcos Paulo mantém o bom ritmo e segue na liderança da tabela. Nicole Campos e Gabriel Biasin lideram as categorias Cadete e Mirim, respectivamente.

O evento terá transmissão ao vivo da TV Atalaia e patrocínio da Samam Veículos. A competição é organizada pela Associação Sergipana de Kart e chancelada pela Confederação Brasileira de Automobilismo. A entrada é franca e para acompanhar a classificação completa, visite o site www.kartsergipe.com.br ou acesse @kartsergipe no Instagram.

Fonte e foto Martins Assessoria Digital e Marketing