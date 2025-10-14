TERCEIRO TAMO JUNTO ARACAJU: PREFEITURA LEVARÁ MAIS DE 100 SERVIÇOS AO BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO

Com mais de 100 serviços e ações, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Governo (Segov), realizará no dia 18 de outubro, das 8h às 13h, a 3ª edição do projeto ‘Tamo Junto Aracaju’. Dessa vez, o evento acontecerá no bairro José Conrado de Araújo, no Centro Social Urbano Professor Gonçalo Rollemberg Leite, conhecido como CSU. A iniciativa, que começou no bairro Lamarão, é realizada mensalmente e tem como principal objetivo levar serviços públicos diretamente às comunidades de todas as regiões da capital.

Ao todo, 19 órgãos da gestão municipal estarão envolvidos na ação. A população contará com atendimentos médicos, vacinação, orientações sociais, atividades esportivas e culturais, doações de mudas, vacinação e microchipagem de cães e gatos, além de ações voltadas ao empreendedorismo e à empregabilidade.

Segundo a prefeita Emília Corrêa, a proposta tem como missão aproximar ainda mais a gestão municipal das pessoas. “O Tamo Junto Aracaju nasceu para estar ao lado da população, para levar serviços que fazem diferença no dia a dia. Nosso papel é facilitar a vida das pessoas e garantir o acesso aos direitos de forma prática. Por isso, temos investido em ampliar os serviços sociais com muita responsabilidade”, destacou.

Na primeira edição, realizada em agosto no Lamarão, foram contabilizados 784 atendimentos. Já no bairro Industrial, a segunda edição garantiu garantiu 1.906 atendimentos à comunidade, um aumento de 143% que consolida o Tamo Junto Aracaju como uma ferramenta que aproxima a gestão da população para garantir o exercício da cidadania.

Só na área da saúde, foram realizados 1.108 atendimentos, como consultas, exames, vacinação e serviços de odontologia. Por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), foram emitidas 150 carteiras de identidade. Já por meio da atuação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), também foram doadas 200 mudas de plantas e microchipados 33 animais domésticos. Além desses serviços, foram oferecidas orientações sociais, atividades esportivas e culturais e iniciativas voltadas ao empreendedorismo e à empregabilidade.

Confira os serviços da terceira edição:

Saúde:

Odontologia (procedimentos e avaliação da saúde bucal);

Exame citopatológico;

Consultas com clínico geral, atendimento infantil e cardiologia pediátrica;

Ultrassonografia;

Vacinação (antirrábica);

Campanha Nacional de Multivacinação;

Testagem e verificação de sinais vitais;

Marcação de exames e procedimentos – por meio do NUCAR

Fundat:

Orientação e inscrição em cursos de qualificação;

Cadastro de currículos e balcão de emprego;

Atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI);

Emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN);

Oficinas (Natura, Avon e para crianças);

Gastronomia e artesanato de qualificados pela Fundat.

Semfas:

Cadastro Único;

Auxílio-moradia;

Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Benefícios eventuais (cestas básicas, colchões);

Serviços de natalidade e mortalidade;

PAIF;

CRAM;

Conselho Tutelar.

Semde:

Palestras sobre Empreendedorismo e Inovação;

Abordagem ao comércio local

Semfaz:

Orientações sobre IPTU e outros tributos;

Emissão de guias e 2ª via de boletos;

Remissão de IPTU;

Esclarecimentos sobre Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e);

Apoio a empreendedores e autônomos quanto à formalização tributária.

Sejesp:

Atividades recreativas e lúdicas;

Torneios esportivos (basquete, futsal, vôlei e queimado).

Semdef:

Orientações sobre transporte e benefícios como passe livre e cartão de estacionamento;

Oficinas de artes e massagem de liberação miofascial;

Atendimento para ostomizados e pessoas com fibromialgia;

Orientações sobre uso das cores de bengalas (deficientes visuais).

Emsurb:

As ações da Emsurb acontecem antes do evento. Os serviços incluem:

Limpeza geral de ruas;

Roçagem e capinação de ruas;

Limpeza geral de praças;

Roçagem e capinação de praças;

Podação;

Limpeza de canais;

Pintura de guias;

Coleta seletiva no dia do evento;

Cata-treco rodando no bairro no dia do evento.

Sema:

Audiência pública organizada em conjunto com Emsurb sobre resíduos sólidos;

Plantio de árvores;

Doação de mudas;

Espaço de Educação Ambiental para crianças;

Microchipagem em cães e gatos, emissão de RG animal e cadastro para castração e consultas.

Fundat:

Orientação e inscrição para curso de qualificação;

Cadastro de currículo para vagas de emprego;

Atendimento ao MEI (Microempreendedor Individual);

Emissão do CIN (Carteira de Identidade Nacional);

Balcão de emprego;

Gastronomia e artesãs com as qualificadas pela Fundat;

Oficinas: Natura, Avon e para crianças.

Semdec com:

Procon:

Atendimento ao consumidor: registro de demandas, abertura de reclamações, orientações administrativas sobre relações de consumo;

Orientação individualizada: esclarecimento de dúvidas sobre contratos, garantias, compras online, cobranças indevidas, serviços essenciais (água, energia, telefonia) e planos de saúde;

Encaminhamentos e pré-atendimentos: casos que não possam ser resolvidos no local serão formalizados para acompanhamento na sede do órgão;

Distribuição de materiais educativos: Histórias de consumo para crianças e adolescentes (linguagem lúdica, aproximando o tema dos direitos do consumidor do público jovem);

Cartilhas para adultos (com dicas de compras, direitos básicos, canais de denúncia e informações sobre como acionar o Procon).

Guarda Municipal:

Ouvidoria: serviço voltado para dúvidas, sugestões, reclamações;

Centro de treinamento: esportes ofertados pelo CT da GMA;

Cantarolanjos: atração musical infantil;

Patrulha Maria da Penha: para dúvidas e encaminhamentos.

Defesa Civil:

Cadastramento de voluntários Núcleos de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC);

Cadastramento nos serviços de alerta da Defesa Civil;

Cadastramento de ocorrências;

Defesa Civil Quiz Infantil.

Semfas:

Cadastro Único;

Auxílio-moradia;

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF);

BPC;

Benefícios eventuais;Natalidade/mortalidade;

Cesta básica/colchões;

CRAM;

Conselho Tutelar.

Emurb:

Tapa-buraco;

Limpa fossa;

Orientação e retirada de dúvidas sobre: emissão de Alvarás de Construção e Certidões, licenciamento de obras, emissão de Habite-se, regularização de imóveis, autorizações para construções e demolições, processos de demarcação de terrenos, análise de processos de desmembramento e remembramento de terrenos;

Fiscalização de obras;

Apresentação de veículos operacionais terrestres e aéreos.

Secult:

Oficina de Teoria Musical Básica;

Oficina de Violão e Canto Básico;

Exibição dos Curtas metragens “Benedito” (12 anos) e “Jacinta Passos – Se Quiseres Amar” (Livre) – Por Sergio Borges;

Fazendo Arte com o acervo da Galeria Álvaro Santos e Contação de História sobre os artistas do acervo (Biblioteca Ivone de Menezes).

Oficina de Elaboração de Projetos e Balcão de Atendimento.

Semed:

Oficina de Arte – ações integradas com a Secult;

Ações integradas com a Sejesp, recreativas e lúdico-esportivas;

Oficina Cantinho Temático: coordenação motora, linguagens e matemática;

Cantinho SAEB (ações educativas e lúdicas);

Orientação sobre a Educação de Jovens e Adultos.

SMTT:

Ouvidoria;

Contestação de multas (Jari);

Informações sobre perícia médica, para cartões de estacionamento e para Passe Livre no transporte coletivo para visuais, auditivos e mentais, PcDs e TEA;

Confecção de cartões de idosos (comprovante de residência e CPF) e gestantes (comprovante de residência, CPF e exame comprovando o tempo de gravidez);

O grupo Cones de Teatro fará uma mini escolinha na sala e esquetes educativas.

Secom:

Divulgação pré, durante e pós-evento;

Transmissão ao vivo do evento direto do estúdio móvel.

SerMulher:

Orientação sobre os diferentes tipos de violência contra a mulher; distribuição de materiais educativos com informações de prevenção e enfrentamento;

Registro das solicitações da comunidade para embasar futuras iniciativas;

Orientações sobre os direitos das mulheres, reforçando o acesso à informação e à proteção.

Foto: Ronald Almeida/ Secom PMA