Terminais rodoviários Luiz Garcia e José Rollemberg Leite recebem decoração

A contagem regressiva para abertura dos festejos juninos de Sergipe está nas horas finais, e os terminais rodoviários Luiz Garcia e José Rollemberg Leite estão prontos para recepcionar os forrozeiros de Norte a Sul do estado, bem como de outras unidades federativas. O colorido das bandeirolas, o chapéu de palha e os estandartes dos santos juninos compõem a decoração dos terminais, dando boas idas e vindas às chegadas e partidas de Aracaju.

O diretor de Transportes do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), Everton Menezes, destaca que a montagem da decoração junina nos terminais já é uma tradição. “Tudo isso para uma recepção calorosa e colorida a quem chega à capital sergipana. No caso do Luiz Garcia, essa decoração é da responsabilidade do DER e do José Rollemberg Leite é da Socicam, que é a empresa responsável pela administração do local, e nós supervisionamos. Além de se encantar com o colorido junino, quem transita pelos terminais rodoviários pode e deve aproveitar os cenários para registrar a passagem pelo País do Forró nas redes sociais. Já integra a nossa realidade esses cenários prontos para fotos, então, temos alguns espalhados pelos terminais para que os transeuntes possam guardar essa lembrança do nosso estado, nessa época tão importante para toda nossa gente”, ressalta.

Ainda de acordo com o diretor, o mês de junho apresenta um movimento maior de transporte de usuários do transporte intermunicipal e interestadual. “A nossa expectativa para este ano é que tenhamos um acréscimo de até 40% de passageiros no transporte intermunicipal, nos principais dias de festejos juninos na capital”, acrescenta.

Foto: Ascom DER/SE