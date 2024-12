Terminal Zona Sul é denominado  Vereador Thiaguinho Batalha

O terminal Zona Sul, localizado no bairro Atalaia, passa a ser denominado Terminal de Integração vereador Thiaguinho Batalha, conforme o projeto de lei Nº 18/2024, da Câmara Municipal de Aracaju, homenageando o ex-vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, que faleceu em 2023. A solenidade foi realizada nesta sexta-feira, 27, com a presença do superintendente de Transportes e Trânsito da capital, o tenente-coronel Sílvio Prado, parlamentares, familiares e amigos do homenageado.

“Trata-se de uma homenagem mais do que justa, que eterniza o nome do vereador Thiaguinho Batalha nesse terminal de grande fluxo da população de Aracaju, além de ser um dos pontos turísticos da nossa cidade, já que quem se destina à Orla de Atalaia passa por esse logradouro. Colocamos, inclusive, uma caricatura de Thiaguinho com os Arcos da Orla, já que o vereador se identificava muito com essa região da capital”, declarou o tenente-coronel Sílvio Prado, que esteve na solenidade representando o prefeito Edvaldo Nogueira.

As autorias do projeto de Lei Nº 18/2024 são dos vereadores eleitos Milton Dantas e Vinicius Porto. Para os parlamentares, a denominação do terminal de integração é o reconhecimento da dedicação do vereador Thiaguinho Batalha em ações que visaram a qualidade de vida do povo aracajuano. “É uma singela homenagem a um jovem político que partiu muito cedo, por tudo que ele fez em pouco tempo por Aracaju, na condição de vereador. Nada mais do que justo o posicionamento da Câmara Municipal e da Prefeitura de Aracaju em denominar o terminal da Atalaia”, disse Milton Dantas.

Para Vinicius Porto, a propositura é importante porque reconhece a contribuição dada por Thiaguinho Batalha para a valorização da capital e dos aracajuanos. “Tive a honra e a satisfação de ser colega de parlamento e amigo pessoal do vereador Thiaguinho Batalha, durante os seus quatro anos de mandato. Foi um parlamentar aguerrido, apaixonado pela capital sergipana e pelo desenvolvimento turístico da nossa cidade. Hoje, temos uma justa homenagem, quando eternizamos o seu nome e o seu legado gigante para as próximas gerações, visto que trabalhou muito para o desenvolvimento urbano”, afirmou Vinicius Porto.

O radialista e diretor de Radiodifusão da Aperipê, Carlos Batalha, pai de Thiaguinho Batalha, destacou que a solenidade é importante porque fixa o nome do ex-vereador, que partiu tão precocemente. “Agradeço aos vereadores, que aprovaram por unanimidade a indicação do terminal da Atalaia. Meu agradecimento também à Prefeitura de Aracaju, através da SMTT, pelo dia emocionante, porém de muita alegria, porque vemos fixado em um logradouro público o nome do ex-vereador que fez tanto por Aracaju em seus quatro cantos, implantando inovações”, destaca.

O homenageado

Thiaguinho Batalha morreu aos 35 anos, em 13 de agosto de 2023. Foi vereador por Aracaju entre 2017 e 2020. Também era ex-conselheiro da Associação Desportiva Confiança.

Foto: Ascom/SMTT