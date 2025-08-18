Teschner leva a ciência da felicidade do berço das multinacionais à energia do NE

Obra une a experiência internacional da autora ao muno corporativo. Livro será lançado na noite de 19 de setembro, na capital sergipana

Reconhecida internacionalmente como uma das maiores especialistas em Felicidade no Trabalho, Sandra Teschner desembarca diretamente de Munique, onde participa de treinamentos para empresas alemãs em parceria com o grupo WAF Akademie, em Aracaju (SE), para marcar presença no 1º Congresso Nordestino de Bem-Estar, Felicidade e Espiritualidade, que acontece no dia 20 de setembro, das 8h às 20h, no RioMar Aracaju.

Em sua estadia na capital sergipana, Sandra também protagoniza um momento simbólico e potente: o lançamento oficial do novo volume da trilogia “Felicidade se Aprende” – um best-seller em desenvolvimento profissional que já impactou milhares de leitores e organizações. Trata-se da primeira coleção no mundo inteiramente assinada por especialistas da área de Felicidade no Trabalho.

A terceira série do livro traz como título “A Felicidade é uma Escolha. Todo o Resto é Meio”. E Aracaju foi a cidade escolhida para o lançamento da obra, que reúne histórias reais e estratégias práticas escritas por 23 Chief Happiness Officers certificados pelo Instituto Happiness do Brasil, fundado por Sandra e pela Must University (Florida).

Em evento aberto ao público, a noite de autógrafos ocorrerá na sexta-feira, 19 de setembro, a partir das 19h, no restaurante Va Bene Cozinha Italiana, localizado na Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 2100 – Jardins. Além da autora-mestra Sandra Teschner, também estarão presentes os coautores: Dra Cecília Luz, Dra Teresa Romio, Eduardo Ribeiro, Kátia Venas, Antônio Soares e Patrícia Valente.

Com formação internacional em Psicologia Organizacional, Neuropsicológica, Turismo, Música e Teatro, Sandra é autora de livros, palestrante internacional e mentora de centenas de profissionais nas áreas de liderança positiva, ciência da felicidade e saúde mental organizacional. Criadora do conceito de “Felicitadores”, fundadora do Instituto Happiness do Brasil e idealizadora do Happiness Brasil Summit, ela é referência na aplicação pratica da felicidade como ferramenta de gestão estratégica.

“Sandra Teschner não é tão somente uma referência profissional do tema felicidade com seu currículo robusto acadêmico e de atuação, mas ela vive o que ensina – e isso a eleva ao próximo patamar. Do trabalho social as práticas diárias, da formação ao impacto em empresas, ela muda o jogo”, destaca o empresário e fundador da School of Life, Ricardo Bellino.

Em um cenário onde o bem-estar corporativo deixou de ser um bônus e passou a ser métrica de desempenho e exigência legal – como determina a NR-1 – Sandra se destaca por unir ciência, sensibilidade e pragmatismo com uma abordagem que forma líderes e transforma culturas.

SERVICO

Lançamento do livro: “A Felicidade é uma Escolha. Todo o Resto é Meio”.

Data: 19 de agosto I às 19h.

Local: Restaurante Va Bene Cozinha Italiana, localizado na Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 2100 – Jardins.

Palestra: 1 º Congresso Nordestino de Bem-Estar, Felicidade e Espiritualidade.

Data: 20 de setembro | Das 8h às 20h.

Local: RioMar Shopping Aracaju.

Mais informações: Nas redes sociais oficiais do evento.

Sobre Sandra Teschner

SANDRA TESCHNER é mestre em Psicologia Organizacional, Especialista em Ciência da Felicidade e Liderança Positiva, Fundadora do Instituto Happiness do Brasil e autora da metodologia FELIZ e CHAVE. Foi CHO da primeira turma da Florida Internacional University e é mentora da Formação de Felicitadores com certificação internacional pela Must University (Florida). Também é autora dos livros ‘Felicidade se Aprende’, ‘Comece pela Felicidade’ e ‘Desista de Desistir’, além de idealizadora do Happiness Brasil Summit. Sua trajetória une ciência, sensibilidade, arte e estratégia como poucas.

Texto e foto Osanilde Oliveira