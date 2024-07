Testemunhas de Jeová: Congresso de três dias promete boas notícias!

O evento será realizado em mais de 500 idiomas em todo o mundo.

Poderia ser uma sessão de cinema e compras no shopping, um passeio à praia ou uma visita a parentes em outra cidade. Num fim de semana, não faltam opções para a família Corrêa. No entanto, Jorge Corrêa e sua esposa, Iva Helena, e seu filho, Jonathan, têm outros planos. Estão todos ansiosos à espera de um evento de três dias que reunirá milhares de pessoas em torno do mesmo objetivo — ouvir boas notícias emocionantes!

“Não é só mais uma reunião”, diz Jorge Corrêa, da cidade de Aracaju, SE. “Esse é um momento para estarmos unidos com nossa família e amigos, fazendo parte de algo que nos trará mais alegria e esperança. Também é uma ótima maneira de aproveitar o fim de semana em nossa cidade.”

Em um mundo bombardeado constantemente com más notícias por meio das redes sociais, da TV e do rádio, as Testemunhas de Jeová apresentarão seu congresso anual com o novo tema ‘Declare as Boas Novas!’, que iniciará no dia 2 de agosto.

Milhões de pessoas assistirão ao evento, que será realizado em diversos locais ao redor do mundo, incluindo em Aracaju, SE, no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira. O programa, muito aguardado, trará encorajamento e consolo para o público.

O porta-voz das Testemunhas de Jeová, Wallace Costa, disse: “Esses eventos são o ponto alto do ano para milhares de pessoas que desejam ter uma experiência positiva em suas vidas. Ficamos felizes de aproveitar o programa em uma cidade hospitaleira e acolhedora. Estamos ansiosos para colaborar com os funcionários e autoridades de Aracaju, que vai receber nosso congresso”.

O congresso ‘Declare as Boas Novas!’ apresentará vídeos baseados na Bíblia, palestras e entrevistas com temas como:

“‘Boas novas eternas’ — O que significam?”

“Por que não temos medo de más notícias”

“‘Apeguem-se firmemente às boas novas’ — Por que e como?”

No sábado, haverá o batismo de estudantes da Bíblia habilitados das cidades vizinhas. Um filme dividido em duas partes irá cativar o público nas manhãs da sexta-feira e do sábado. Antes de eventos como esse, as Testemunhas de Jeová promovem uma campanha para convidar todas as pessoas de sua cidade e região.

No ano passado, mais de 12 milhões de pessoas participaram dos cerca de 6 mil congressos realizados em todo o mundo.

Você e sua família estão convidados para assistir ao congresso ‘Declare as Boas Novas!’. A entrada é gratuita e não são realizadas coletas. Para mais informações a respeito do programa ou para encontrar outras datas ou locais do evento, acesse jw.org e clique em Congressos, na aba Quem Somos.

Serviço

O quê: Série de congressos de 2024 com o tema ‘Declare as Boas Novas!’, apresentada pelas Testemunhas de Jeová.

Quando: De 02 a 04 de agosto, depois de 09 a 11 de agosto e também de 06 a 08 de setembro.

Hora: Sexta-feira, das 9h20 às 16h55; Sábado das 9h20 às 16h55; Domingo, das 9h20 às 15h35.

Onde: Ginásio de Esportes Constâncio Vieira – Rua Vila Cristina, S/N, Bairro Treze de Julho, Aracaju, SE

Quem: Todos na comunidade estão convidados. A participação no evento é gratuita.

Mais informações: Cada dia tem um intervalo de 1h20 para almoço. Serão apresentadas palestras baseadas na Bíblia, entrevistas e vídeos. Para mais informações, acesse jw.org.

Por Wallace Barreto Costa

Porta-voz das Testemunhas de Jeová