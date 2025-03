Teto de academia desaba e 3 pessoas ficam feridas no bairro Jabotiana

O teto de uma academia localizada na Avenida Tancredo Neves, no Bairro Jabotiana em Aracaju, desabou na tarde desta terça-feira (11) e deixou três pessoas feridas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e atenderam a ocorrência, prestando os primeiros socorros.

O Samu informou que as vitimas foram encaminhadas ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

Boa parte da estrutura do prédio ficou danificada. Em uma rua anexa à academia, um carro também foi atingido por tijolos da estrutura.

Foto reprodução redes sociais