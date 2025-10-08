“The Beatles Reimagined”: 60% dos ingressos vendidos para espetáculo inédito no Teatro Atheneu

No próximo dia 15 de outubro, quarta-feira, às 20h, o público sergipano terá a chance de viver uma experiência musical e visual única com o espetáculo “The Beatles Reimagined”, que será apresentado no Teatro Atheneu, em Aracaju. O evento já possui 60% dos ingressos vendidos e é promessa de casa cheia.

A proposta vai além de um cover ou de um tributo tradicional: trata-se de uma releitura ousada, sensível e surpreendente da maior banda de todos os tempos. O show reúne a energia contagiante de uma banda ao vivo e a sofisticação de um quarteto de cordas, resultando em arranjos inéditos para clássicos como Let It Be, Yesterday, Eleanor Rigby, Come Together, Here Comes the Sun, entre outros sucessos eternizados pelos Beatles.

Além da sonoridade, o público será envolvido por uma cenografia imersiva, que combina projeções e jogos de luz, transformando cada canção em uma verdadeira viagem artística.

A recepção do espetáculo já é um sucesso: mais de 200 ingressos foram vendidos antecipadamente, reunindo fãs de diferentes gerações em torno da obra do quarteto de Liverpool.

Os ingressos estão à venda pelo valor de R$ 60,00 (2º lote) pelo link https://www.sympla.com.br/evento/the-beatles-reimagined/3058058 com disponibilidade limitada. A organização alerta que os preços sofrerão reajuste no próximo lote.

O grupo é composto por

Violinos: Francisco Júnior e Júnior Vanzella

Viola: Fabíola Fontele

Violoncelo: Thiago Salvino

Bateria: Júlio Fonseca

Baixo: Fábio Cavalieri

Teclado James Bertisch

Guitarra: Ruy Salgado

Texto e foto Martins Assessoria de Comunicação