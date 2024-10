Thiago Cascabulho chega a Aracaju com Projeto ‘Abraça o Mar’

A capital do Sergipe vai receber o idealizador do programa de educação ambiental e autor do livro Lua, Colar, Coral, Mar

Entre os dias 04 e 07 de novembro, professores e alunos das escolas de ensino fundamental da rede municipal de Aracaju se preparam para encontrar com o escritor infanto-juvenil Thiago Cascabulho, autor do livro Lua, Colar, Coral, Mar, trabalhado em sala de aula.

Ao longo de 15 encontros, o bate-papo será sobre produção textual e literatura, além dos temas que a obra de Thiago aborda, como a emergência climática, a pesca predatória e a poluição do oceano.

“Aracaju tem vocação para a educação ambiental, ferramenta importante para a formação desses ‘pequenos’ grandes agentes de transformação. Serão encontros repletos de trocas, tenho certeza, já que para além de compartilhar a minha vivência em campo, também terei a oportunidade de escutar experiências de quem vive tão intensamente entre o rio e o mar”, comenta o autor.

“Vamos fechar em Aracaju as viagens do Abraça o Mar em 2024. Este ano participaram do projeto centenas de alunos e educadoras de 6 cidades de 4 estados. Temos mesmo que celebrar e reunir forças para o ano que vem. O projeto cresce junto com a relevância cada vez mais gritante a respeito da regeneração dos ecossistemas”, reflete Laura Amorim, produtora e educadora ambiental do projeto.

O projeto Abraça o Mar também tem como propósito fomentar o desenvolvimento das professoras no campo da Educação Ambiental para que possam aplicar e aprofundar em sala de aula, no dia a dia, informações, ferramentas e ações ligadas à defesa e preservação do oceano.

Para além do livro Lua, Colar, Coral, Mar, o projeto Abraça o Mar conta com curso EAD voltado a professores da rede de ensino fundamental. Ele está disponível no site, com certificado de oito horas, autenticado pela Pedagoga Para Liberdade.

Para saber mais sobre o projeto Abraça o Mar acesse: www.abracaomar.com.br

Sobre o projeto Abraça o Mar

Com a mesma metodologia do Projeto Douradinho, com o suporte da obra literária infanto-juvenil "Lua, Colar, Coral, Mar", em defesa do Oceano. Em 2024 recebe patrocínio da Santos Brasil e da OZ Minerals para ser realizado presencialmente em 6 cidades de São Paulo, Santa Catarina, Pará e Sergipe, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Foto Divulgação Abraça o Mar

