São Cristóvão: Thiago Corrêa cumpre promessa e inicia Romaria Senhor dos Passos

O presidente da Câmara de Vereadores de São Cristóvão, Thiago Corrêa, deu início à tradicional Romaria de Senhor dos Passos 2025, a maior festa religiosa do município. Este ano, Thiago cumpriu uma promessa feita em razão de um problema de saúde, reafirmando sua fé e devoção em mais uma edição do evento, que reúne milhares de fiéis.

“Mais um ano firme em minha fé e nos passos do Senhor,” declarou Thiago em suas redes sociais, ao compartilhar o momento de fé com seus seguidores. Ele destacou que já está na décima edição dessa caminhada de fé, demonstrando a importância espiritual e pessoal do evento em sua vida.

A Romaria de Senhor dos Passos, considerada uma das mais antigas e importantes do estado de Sergipe, ocorre todos os anos em São Cristóvão, reunindo devotos de diversas partes do Brasil. Além de ser uma demonstração de fé, o evento movimenta o turismo religioso e a economia local.

Thiago Corrêa destacou o impacto da fé em sua trajetória: “Acredito nas promessas do Senhor e sei que Ele tem grandes planos para o nosso povo.” A romaria é vista como um momento de renovação espiritual e uma oportunidade de agradecimento pelas bênçãos recebidas.

O evento é amplamente reconhecido pela sua tradição e simbolismo para a população de São Cristóvão, e a participação de lideranças políticas como Thiago reforça a ligação entre a fé e o compromisso com a comunidade.

