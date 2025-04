Thiago Corrêa se destaca nos 100 dias da nova legislatura da Câmara de São Cristóvão

Com 100 dias de legislatura, a Câmara de São Cristóvão mostra avanços em transparência, cultura e valorização dos servidores. Thiago Corrêa ganha protagonismo nas ações.

A nova legislatura da Câmara Municipal de São Cristóvão acaba de completar 100 dias de atuação, revelando uma fase marcada pela transparência, diálogo com a população e fortalecimento institucional. Neste cenário, o vereador Thiago Corrêa desponta como uma das lideranças mais atuantes da Casa, contribuindo ativamente com projetos, indicações e presença constante nos debates.

O início dos trabalhos legislativos foi marcado por uma série de medidas que visam aproximar a Câmara da população. A comunicação ganhou mais espaço e importância, com maior divulgação das atividades parlamentares e incentivo à participação dos cidadãos. As sessões passaram a contar com presença ativa da comunidade na galeria do plenário, além da valorização de personagens reais da cidade, que passaram a integrar o conteúdo oficial da Casa.

Entre os principais avanços institucionais desses primeiros 100 dias, estão a formação das comissões permanentes, a aprovação de projetos de valorização cultural, como o que declara 2025 como o Ano Cultural e Educacional Dom Luciano José Cabral Duarte, e a autorização para reajustes salariais de servidores de categorias específicas.

Com forte atuação desde o primeiro dia de mandato, Thiago Corrêa vem se consolidando como uma figura essencial para os avanços da Câmara. Sua participação em agendas relevantes, como a tradicional Romaria de Senhor dos Passos, conferências municipais, lançamentos de programas e ordens de serviço, reforçam sua presença nos diversos espaços de construção política e social da cidade.

Thiago também foi um dos defensores da proposta que estabelece critérios para a liberação de verbas públicas destinadas ao transporte coletivo. O projeto de lei propõe que as empresas só recebam subsídios caso cumpram obrigações trabalhistas e garantam condições mínimas de segurança para a frota, protegendo tanto os trabalhadores do setor quanto os usuários do transporte público.

Além disso, a Câmara apresentou o relatório quadrimestral da saúde municipal referente ao ano de 2024, cumprindo seu papel de fiscalização e transparência com os serviços públicos. Outra iniciativa importante foi a capacitação dos parlamentares, que participaram de um curso na cidade de Maceió, com foco em legislação, orçamento público e prática legislativa — um passo relevante para o aperfeiçoamento técnico dos vereadores.

Neste período, a Câmara já ultrapassou 150 indicações parlamentares, cobrindo áreas como infraestrutura urbana, saúde, educação, cultura e trânsito. As sugestões apresentadas têm origem direta no diálogo com a comunidade, refletindo as demandas reais dos moradores de São Cristóvão.

A atuação da nova legislatura da Câmara pode ser acompanhada por meio do site oficial da Câmara de São Cristóvão, onde estão disponíveis informações atualizadas sobre os projetos em tramitação, sessões ordinárias, eventos e documentos públicos.

A expectativa para os próximos meses é de ainda mais dinamismo, com projetos voltados à modernização dos serviços legislativos, incentivo à cultura local e fortalecimento da política pública de base. Nomes como o de Thiago Corrêa devem continuar a ganhar protagonismo neste novo ciclo político, marcado pelo compromisso com a população e pela construção coletiva de soluções para o município.

Por. Nélio Miguel Jr