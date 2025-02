Thiago de Joaldo cobra solução para atraso salarial de vigilantes

O deputado federal Thiago de Joaldo esteve na Prefeitura de Aracaju em reunião com o secretário de Governo, Itamar Bezerra, para tratar do atraso salarial de vigilantes da empresa SVN, contratada pelo município.

“Abracei a causa dos vigilantes, enfrentando problemas tanto com o Estado quanto com o município de Aracaju. Viemos buscar o apoio da Secretaria de Governo, através do secretário Itamar, para intermediar com a empresa e garantir que os vigilantes recebam seus salários atrasados, seus tickets de alimentação e tenham sua dignidade restaurada”, afirmou Thiago.

O parlamentar relatou situações difíceis vividas pelos trabalhadores: “Tenho ouvido depoimentos de pessoas com energia cortada, passando fome e pais de família ameaçados de prisão por não conseguirem pagar pensão alimentícia”, destacou.

Segundo Thiago, o secretário Itamar informou que o pagamento de janeiro já foi feito à empresa e que o de dezembro depende da regularização de uma pendência documental, com o recurso financeiro já disponível em conta.

“Confio na gestão da prefeita Emília e acredito que, com diálogo e compromisso, essa situação será resolvida o mais rápido possível. Salário é dignidade”, finalizou Thiago de Joaldo.

Texto e foto assessoria