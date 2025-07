Thyago Avelino apresenta novo livro psicografado com mensagens do espírito Lucius

O escritor e médium Thyago Avelino convida os leitores a uma profunda imersão emocional e espiritual em sua nova obra psicografada, “Sentimentos: O Livro da Alma”, que será lançada no próximo dia 1º de agosto, em Aracaju (SE). O evento acontece a partir das 17h, na Loja NACURA, localizada na Avenida Augusto Maynard, 438, no bairro São José.

Com mensagens transmitidas pelo espírito Lucius, parceiro espiritual do autor em outros trabalhos mediúnicos, o livro propõe uma travessia interior, abordando o sentir como caminho essencial para o autoconhecimento e a evolução espiritual.

“É por meio do sentir que nos reconhecemos, que acessamos nossas dores, virtudes e potências divinas”, afirma Thyago Avelino, destacando a proposta central da obra: despertar uma escuta sensível das próprias emoções.

Escrito com linguagem acessível e carregada de sensibilidade, o livro apresenta capítulos que funcionam como chaves simbólicas, cada um abrindo portas para reflexões sobre espiritualidade, propósito de vida, cura interior e libertação de padrões emocionais limitantes.

Além de “Sentimentos: O Livro da Alma”, Thyago Avelino também lançou recentemente “Respostas que Curam – Sabedoria que liberta a alma e transforma vidas”, obra voltada àqueles que sentem o chamado da alma em busca de sentido, direção e cura. Ambos os títulos reforçam a missão do autor de utilizar a psicografia como instrumento de transformação e reconexão espiritual.

O lançamento do novo livro será marcado por uma sessão de autógrafos e dedicatórias psicografadas pelo espírito Lucius, proporcionando ao público um momento de forte conexão espiritual.

Sobre Thyago Avelino

Thyago Avelino é Doutor em Direito, Mestre em Direitos Humanos e autor de mais de 20 obras publicadas no Brasil e no exterior, abordando temas como espiritualidade, justiça, autoconhecimento e desenvolvimento humano.

Com ampla formação em psicologia positiva, ciências das religiões, psicanálise, constelação familiar, hipnose, reiki, comunicação não violenta e justiça restaurativa, é também servidor público do Poder Judiciário de Sergipe, voluntário em diversos projetos sociais e um dos gestores do Centro de Formação Espiritual Águas de Aruanda.

Com sensibilidade mediúnica e profundo compromisso com o bem coletivo, Thyago tem se dedicado à missão de traduzir para o papel as mensagens vindas do mundo espiritual, oferecendo sabedoria, acolhimento e cura àqueles que buscam respostas — e encontram caminho.

